«Достаточно спортивный»: возможно, раскрыта личность Мамонтенка из «Маски»

Одним из самых трогательных персонажей шоу «Маска» можно назвать Мамонтенка. Говоря о подсказках, этот герой признался, что любит бегать по лужайкам и собирать цветы. Особенно ему нравятся желтенькие. (Прямо как в романе Михаила Булгакова Маргарита при первой встрече с Мастером несла в руках желтые цветы. И Регина Тодоренко, входящая в состав жюри проекта, в одном из выпусков шоу воплотила этот образ в жизнь)

Филипп Киркоров предположил, что под толстой шкурой Мамонтенка скрывается искренний и добрый артист, которому даже не приходится ничего играть на сцене. И по мнению поп-короля, таким человеком можно назвать актрису Елизавету Арзамасову.

Также на протяжении всего выпуска в числе основных версий звучали имена Ольги Кузьминой, Вани Дмитриенко, Дианы Анкудиновой, Севиль, Елены Воробей и даже Жанны Агузаровой.