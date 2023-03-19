«Достаточно спортивный»: возможно, раскрыта личность Мамонтенка из «Маски»

Одним из самых трогательных персонажей шоу «Маска» можно назвать Мамонтенка. Говоря о подсказках, этот герой признался, что любит бегать по лужайкам и собирать цветы. Особенно ему нравятся желтенькие. (Прямо как в романе Михаила Булгакова Маргарита при первой встрече с Мастером несла в руках желтые цветы. И Регина Тодоренко, входящая в состав жюри проекта, в одном из выпусков шоу воплотила этот образ в жизнь)
Филипп Киркоров предположил, что под толстой шкурой Мамонтенка скрывается искренний и добрый артист, которому даже не приходится ничего играть на сцене. И по мнению поп-короля, таким человеком можно назвать актрису Елизавету Арзамасову.
Также на протяжении всего выпуска в числе основных версий звучали имена Ольги Кузьминой, Вани Дмитриенко, Дианы Анкудиновой, Севиль, Елены Воробей и даже Жанны Агузаровой.
Но у певицы Лизы Гинзбург есть свое мнение по поводу личности Мамонтенка. По словам артистки, она долго думала о кандидатах на эту роль и пришла к выводу, что это Глюкоза.
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Лиза Гинзбург. Фото: соцсети
«Известно, что у Мамонтенка есть поющая дочь, – это стало точкой отсчета для моих рассуждений. И мне также кажется, что под этой маской скрывается кто-то достаточно спортивный, кто активно принимает участие в разных проектах, что тоже, по-моему, соответствует описанию певицы», - отметила Лиза Гинзбург.