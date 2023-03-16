Сильнейшие участники «Битвы экстрасенсов» сойдутся в новом мистическом турнире на ТНТ

По многочисленным просьбам зрителей канал ТНТ возвращает экстрасенсов в эфир. Стартовали съемки нового уникального проекта, который обещает превзойти по масштабу все предыдущие шоу подобного рода. Название ему — «Экстрасенсы. Битва сильнейших». За право стать лучшим сразятся девять самых ярких участников легендарной «Битвы экстрасенсов». Премьера передачи запланирована на 1 апреля.

«Экстрасенсы. Битва сильнейших» — это турнир, в котором лучшие из лучших покажут свою силу и эзотерические навыки. В каждом выпуске участники будут проходить испытания, а члены жюри, зрители и сами экстрасенсы определят тех, кто сделал это лучше, а кому стоит продолжить практиковать свои умения.

«В течение 15 лет зрители просили нас сделать проект, в котором сразятся сильнейшие участники «Битвы». Каждый год мы откладывали и боялись: мы сомневались, что кто-то из победителей и финалистов согласится на такую авантюру. Каждый из них уже доказал, что он победитель, и они боятся потерять свой статус», — говорит продюсер нового шоу Мария Шайкевич. «Но все же мы решились, а кроме этого решились и лучшие из лучших участников «Битвы», которых мы пригласили в новый проект. Это нельзя пропустить, потому что еще никогда не было турнира, в котором мы определим победителя среди тех, кто уже стал победителем. Это битва битв, битва сезонов, битва лучших — масштабный и уникальный проект!»

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