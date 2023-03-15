Когда «Секрет на миллион» снова вернется в эфир - уже известно

На этой неделе популярное шоу НТВ «Секрет на миллион» не выйдет в эфир в субботу. Программу неожиданно сняли из эфирной сетки, а взамен поставили новый проект Надежды Бабкиной «Страна талантов».

Поклонники испугались за судьбу шоу. Первая мысль - закрывают из-за низких рейтингов. Но это не так. Представители канала НТВ прокомментировали ситуацию.

«За семь лет на НТВ вышло 247 программ «Секрета на миллион», в студию к Лере Кудрявцевой пришли 244 героев, кто-то приходил парами, кто-то – целыми семьями, 21 из них дважды решились поговорить о своих секретах. Ежегодно шоу уходит в запланированный отпуск, в этом году оно ушло раньше, но и вернется в эфир НТВ с новыми звездными секретами уже в мае, а не в сентябре, как это было в предыдущие годы», - говорится в заявлении, представленном Teleprogramma.pro.

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