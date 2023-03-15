Что на самом деле происходит с «Секретом на миллион»: шоу не закрыли

На этой неделе популярное шоу НТВ «Секрет на миллион» неожиданно убрали из эфирной сетки. Взамен его поставили проект Надежды Бабкиной «Страна талантов».

Лера Кудрявцева ситуацию не комментирует, но журналистам Teleprogramma.pro удалось выяснить информацию.

«Программа уже скоро вернется в эфир. Никто не закрывал, новые выпуски снимаются», — заявил наш достоверный источник.

«Секрет на миллион» выходит на НТВ уже семь лет, и каждый год ходят слухи о его закрытии. Но пока это всего лишь слухи.

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