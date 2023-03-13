Жасмин о шоу «Маска»: «Было сложно находиться в костюме!»

На шоу «Маска» разоблачили еще одного персонажа – Пиковую даму. Оказалось, что под мантией Королевы скрывалась певица с цветочным псевдонимом – Жасмин. Как рассказала артистка, в подборе репертуара она отталкивалась именно от этого образа.
Поэтому Жасмин и песни выбирала соответствующие: «Императрица», «Все могут короли», Dancing Queen. По словам певицы, если бы она спела условную «Ягоду-Малину» Хабиба, то, наверняка, получился бы хороший номер, но такая песня не подходит Королеве по смыслу, поэтому все аналогичные варианты отметались.
Ну и костюм Пиковой дамы, конечно, по всем параметрам соответствовал образу Императрицы. Правда, красота требовала жертв.
«Было сложно находиться в костюме. Он латексный, то есть не дышащий, воздух проникает в маску только через два небольших отверстия, - призналась Жасмин. - Кроме этого, он довольно увесистый: тяжелое сердце на голове, тяжелая мантия на плечах, а тебе нужно при этом всем держать королевскую осанку».
Также, по словам Жасмин, было сложно выдерживать съемочный график. Например, если утром артист чувствует недомогание, а днем нужно приехать в студию, то нельзя перенести визит, потому что на каждого персонажа в проекте отводится строго определенное время.
«Участники не должны пересекаться ни в студии, ни на репетициях, и переносы практически невозможны, - пояснила Жасмин. - Неважно, как ты себя чувствуешь, в голосе или нет – едешь и работаешь».
«Очень рада, что представился второй шанс!»
- Почему вы только в этом сезоне пришли в «Маску»? Звали ли вас в проект ранее?
- Да, меня приглашали во второй сезон, но мой уже согласованный рабочий график катастрофически накладывался на график репетиций и съемок этого телевизионного шоу.
Поэтому, к моему огромному сожалению, тогда пришлось отказаться от участия. Но я очень рада, что представился второй шанс!
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Жасмин в шоу «Маска». Фото: телеканал НТВ
- Какие, на ваш взгляд, яркие номера вы не успели показать членам жюри и зрителям?
- Очень жаль, что моя Пиковая дама не успела спеть Леди Гагу, показать себя еще с одной стороны. У нас был выбран хит - песня Pokerface. Во время последней репетиции в студии мы с командой нашли еще несколько новых вокальных приемов, другую манеру исполнения.
Также я должна была исполнить песню Елены Ваенги про принцессу. Мы сделали такую классную аранжировку, поэтому тоже немного расстроилась, что не выступлю с этим номером.
- От чего пришлось отказаться ради участия в шоу «Маска»?
- От нескольких концертов. Также возникали сложности с частью мероприятий, например, такого рода, что организаторам нужно выпускать афишу, а я не знаю, до какого этапа шоу дойду, и будет ли у меня вечер свободен или же как раз занят съемкой.
По словам Жасмин, на сцене она более 20 лет, но шоу «Маска» даже для такой опытной артистки – это совершенно новые уникальные впечатления.
«Замечательный проект, от которого я получила огромное удовольствие и приятное послевкусие», - резюмировала певица.