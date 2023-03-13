Жасмин о шоу «Маска»: «Было сложно находиться в костюме!»

«Было сложно находиться в костюме. Он латексный, то есть не дышащий, воздух проникает в маску только через два небольших отверстия, - призналась Жасмин. - Кроме этого, он довольно увесистый: тяжелое сердце на голове, тяжелая мантия на плечах, а тебе нужно при этом всем держать королевскую осанку».

Также, по словам Жасмин, было сложно выдерживать съемочный график. Например, если утром артист чувствует недомогание, а днем нужно приехать в студию, то нельзя перенести визит, потому что на каждого персонажа в проекте отводится строго определенное время.

«Участники не должны пересекаться ни в студии, ни на репетициях, и переносы практически невозможны, - пояснила Жасмин. - Неважно, как ты себя чувствуешь, в голосе или нет – едешь и работаешь».

«Очень рада, что представился второй шанс!»

- Почему вы только в этом сезоне пришли в «Маску»? Звали ли вас в проект ранее?

- Да, меня приглашали во второй сезон, но мой уже согласованный рабочий график катастрофически накладывался на график репетиций и съемок этого телевизионного шоу.

Поэтому, к моему огромному сожалению, тогда пришлось отказаться от участия. Но я очень рада, что представился второй шанс!

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