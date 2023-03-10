Что посмотреть в Дагестане: шоу «Поехали!» отправилось в живописный край

11 марта тревел-шоу «Поехали!» познакомит зрителей Первого канала с Дагестаном.

Ведущие-путешественники побывали в Махачкале на рынке номер два, знаменитом своими орехами и специями. Этот рынок любят как местные, так и туристы. Мария Осадник и Евгений Покровский устроили соревнование – подменили на 40 минут продавцов специй в двух соседних лавках, чтобы выяснить, кто больше продаст.

В знаменитом Сулакском каньоне ребята прогулялись по 70-метровому подвесному мосту, натянутом в самом узком месте ущелья.