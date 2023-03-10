Что посмотреть в Дагестане: шоу «Поехали!» отправилось в живописный край

11 марта тревел-шоу «Поехали!» познакомит зрителей Первого канала с Дагестаном.
Ведущие-путешественники побывали в Махачкале на рынке номер два, знаменитом своими орехами и специями. Этот рынок любят как местные, так и туристы. Мария Осадник и Евгений Покровский устроили соревнование – подменили на 40 минут продавцов специй в двух соседних лавках, чтобы выяснить, кто больше продаст.
В знаменитом Сулакском каньоне ребята прогулялись по 70-метровому подвесному мосту, натянутом в самом узком месте ущелья.
«Когда под тобой пропасть, а внизу бирюзовая лента реки, кажется, что тебя вот-вот раздавят скалы», - призналась Мария.
Шоу «Поехали!» в Дагестане. Фото: Первый канал
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В поселке Дубки ведущие обнаружили самую красивую точку для селфи на фоне Сулакского каньона. Затем прокатились по знаменитому Гимринскому тоннелю - самому длинному в России. Побывали на Гунибской ГЭС. Посетили село Чох с маленькими улочками, древней архитектурой и кучей котов. В этом селе какие только фильмы не снимались – уж очень оно кинематографичное. И конечно же, попробовали чуду – местные лепешки из кукурузной муки с разными начинками.
Смотрите тревел-шоу «Поехали!» - 11 марта в 11:10 на Первом канале.