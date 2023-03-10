С первого раза не понял: фитнес-тренер, разоблаченный «Заступницами», продолжил обманывать девушек

13 марта на канале «ЧЕ!» стартует третий сезон социального реалити «Заступницы». В одном из выпусков зрителей ждет продолжение истории с фитнес-тренером Алексеем. Выяснилось, что случай с героиней первого сезона — не единичный. Тренер обманул многих клиенток, а после встречи с «Заступницами» продолжил заманивать новых жертв выгодными ценами на тренировки и торговать запрещенными в России препаратами для похудения.

Когда команда готовилась к съемках третьего сезона, с «Заступницами» связалась телезрительница, которая посмотрела первый сезон проекта и узнала почерк Алексея: она тоже стала жертвой его обмана. Тренер взял полную предоплату за курс тренировок, но не выполнил условий. Девушка обратилась в суд — Алексея обязали вернуть деньги за неоказанные услуги. Однако мужчина предпочел поменять номер и скрыться.

Увидев, как действуют «Заступницы», у телезрительницы появилась надежда — вдруг они смогут помочь ей так же, как героине первого сезона. Ведущие проекта адвокат Ольга Митрофанова и журналист Виктория Разницина были крайне удивлены. Еще не было случая, чтобы обидчик после встречи с «Заступницами» продолжил обманывать окружающих. Но, увы, не все понимают с первого раза.

«Мы выслеживали его целый месяц! Долго искали, собирали доказательства и наконец поймали с поличным. Хочется верить, что сейчас он все осознал и через год снова не попадет в объектив наших камер», — говорит Виктория Разницина.

«Алексей, похоже, не понял: если он не прекратит, то мы придем уже не с камерами, а с уголовным делом. Будем следить за ситуацией, пока не добьемся справедливости», — добавляет Ольга Митрофанова.

«Заступницы» отмечают, что они не теряют связь с героями прошлых выпусков — тщательно проверяют, выполнены ли договоренности, переведены ли деньги, улучшились ли условия.