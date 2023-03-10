«Выжить в Дубае»: Павел Воля и Ляйсан Утяшева впервые согласились вести одно шоу вместе

ТНТ объявил о старте съемок нового реалити-шоу «Выжить в Дубае», которое обещает стать самым звездным проектом телеканала. Создатели передачи отправят в Объединенные Арабские Эмираты две команды: суперзвезд российского шоу-бизнеса и народных участников — жителей разных регионов страны и представителей разных профессий, которые никогда не были за границей. Но никто из них не знает, кто будет жить в дорогом отеле с мраморными полами и кататься на яхте, а кому придется выживать в раскаленной солнцем пустыне и мечтать о глотке воды.

Это выяснится в ходе испытаний на прочность, в которых звезды и рядовые россияне будут бороться на равных.

Ведущими проекта станут Павел Воля и Ляйсан Утяшева — яркая пара впервые будет работать на шоу в тандеме. На протяжении десяти лет они отклоняли любые предложения поработать в кадре вместе, однако для проекта «Выжить в Дубае» решили сделать исключение

«Но на этот раз мы готовим для зрителей абсолютно уникальное шоу, и уже сейчас я могу сказать, что такого состава звезд вы еще не видели», — говорит Павел Воля.

«Ни для кого не удивительно, что я что-то веду, ни для кого не удивительно, что Паша что-то ведет. Но мы вместе — это абсолютно беспрецедентный случай! Для нас это, конечно, волнительно, но очень приятно, что это наконец случилось. В шоу, которое, я уверена, тоже обязательно станет любимым всеми», — добавляет его супруга Ляйсан Утяшева.

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