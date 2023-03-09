«Когда говорят: «Проходите на фонофорез», что-то в тебе умирает»: девушки поделятся новой болью в «Женском стендапе»

Вечером 11 марта не пропустите свежий выпуск шоу «Женский стендап» на ТНТ. Вот кого вы увидите на сцене в новой передаче.

Маргарита Родина поделится с публикой всеми болями мамы первоклассника, а также расскажет, почему ей трудно принять свой возраст. У Инги Стоколяс тоже проблемы, только с новым парнем.

Следом всех удивит Зоя Яровицына, она перечислит достоинства вместо недостатков своего мужа. А во второй части монолога пожалуется на сложности со здоровьем, с которыми все мы сталкиваемся после тридцати.

«Когда говорят: «Зоя Владимировна, проходите на фонофорез», что-то в тебе умирает», — шутит Яровицына

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».