«Минимум трижды в неделю женщины посещают парикмахерскую»: «Жизнь других» расскажет о жителях Анкары

Анкара стала столицей Турции не так давно, сто лет назад. Добраться из одного конца города в другой занимает часа полтора, и на общественном транспорте будет быстрее, чем на машине. Местные пользуются автобусами, метро и даже канатными дорогами. Канатка стоит 0,3 доллара за поездку.

Типичный турецкий завтрак — это когда весь стол заставлен тарелками с разной едой. Это два вида оливок, пять-шесть видов сыра, симиты — бублики с посыпкой, хлеб, пять-шесть видов варенья, орехи и два вида яиц. Чтобы приготовить такой завтрак дома, понадобится часа два. Во время завтрака пьют чай, но сразу после — кофе.

Ни одна турецкая женщина из дома не выйдет без укладки. Минимум трижды в неделю женщины посещают парикмахерскую, и не только сделать прическу, но и узнать все сплетни, пожаловаться на мужа, подругу, детей. Укладка по-турецки — это быстро, потому что делают ее сразу три мастера в шесть рук. Простая прическа стоит около пяти долларов. Причем парикмахеры в Турции — это всегда мужчины. У них отличная память и навыки коммуникации, ведь им приходится запоминать все новости своего квартала и бесконечно делиться ими с посетителями.

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Я побывала в местной частной школе, в такие ходит примерно половина детей столицы. По правилам школы, запрещено одеваться и обуваться в дорогие вещи, чтобы школьники не пытались самоутверждаться за счет денег родителей. Приветствуется школьная форма. Ругать учеников, повышать на них голос запрещено. Стоит школа в районе 8 тысяч долларов в год. В городе мало развлечений. Поэтому все свободное время жители Анкары либо учатся, либо работают. Делать-то больше нечего.