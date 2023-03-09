«Ведущая жестко прошлась по нам»: Янина Студилина проверила на себе новое шоу СТС «На выход!»

Актриса Янина Студилина стала победительницей нового интеллектуального шоу канала СТС - «На выход!» с Марией Киселевой. Артистка одержала верх в праздничном выпуске от 8 марта.
«Я была уверена, что вылечу первая, поэтому не могла поверить, что дошла до конца, — поделилась Студилина. — Не помню, когда так сильно волновалась. Правда, была очень накаленная атмосфера. Первые раунды даже вопросы не слышала. Удивительно, насколько легко это кажется, когда смотришь программу дома, и как трудно и волнительно, когда сам снимаешься».
Больше всего актриса переживала, конечно же, из-за суровой ведущей Марии Киселевой.
«Если честно, не ожидала такого строгого отношения. Мы все так волновались, что, кажется, стали забывать, как нас зовут. Мария жестко прошлась по нам, не выходила из образа ни до, ни после», - вспоминает Янина.
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Добавим, что в том же выпуске снялись стилист Александр Рогов, актер и музыкант Антон Лаврентьев, регбист и телеведущий Василий Артемьев, актер Магомед Муртазаалиев и другие участники.
«Очень удивилась, узнав, что я одна девушка в команде, — рассказывает актриса. — Видимо, многие девушки побоялись идти в такое шоу. Но была благодарна поддержке ребят, которые проявили себя как настоящие мужчины».
Напомним, в новом шоу, которое выходит на СТС по средам, участвуют восемь героев, которые не знают друг друга, но на время становятся одной командой. Их объединяет желание унести домой максимальный денежный приз в 400 тысяч рублей. Но после каждого раунда игроков ждет серьезное испытание — уход слабейшего. Перед финальным поединком участников останется всего двое, и только они не услышат в свой адрес: «Вы самое слабое звено. На выход!»