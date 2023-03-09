«Ведущая жестко прошлась по нам»: Янина Студилина проверила на себе новое шоу СТС «На выход!»

Добавим, что в том же выпуске снялись стилист Александр Рогов, актер и музыкант Антон Лаврентьев, регбист и телеведущий Василий Артемьев, актер Магомед Муртазаалиев и другие участники.

«Очень удивилась, узнав, что я одна девушка в команде, — рассказывает актриса. — Видимо, многие девушки побоялись идти в такое шоу. Но была благодарна поддержке ребят, которые проявили себя как настоящие мужчины».

Напомним, в новом шоу, которое выходит на СТС по средам, участвуют восемь героев, которые не знают друг друга, но на время становятся одной командой. Их объединяет желание унести домой максимальный денежный приз в 400 тысяч рублей. Но после каждого раунда игроков ждет серьезное испытание — уход слабейшего. Перед финальным поединком участников останется всего двое, и только они не услышат в свой адрес: «Вы самое слабое звено. На выход!»