Канделаки создала детское шоу — теперь участникам будут платить деньги

Тина Канделаки решила создать популярное детское шоу. Проект будет называться «Умнее всех», премьера запланирована на канале «Пятница!» с 21 марта.

Студия будет напоминать космический корабль. На протяжении игры участники и ведущая взаимодействуют с интерактивной 3D-графикой.

В павильоне появляются виртуальные цифровые объекты, которые иллюстрируют вопросы и ответы на них, что придает проекту зрелищность и вовлекает зрителей в игровой мир по ту сторону экрана.

Победителем станет тот, кто наберет наибольшее количество баллов по итогам всех раундов. Баллы конвертируются в реальные деньги: один балл — одна тысяча рублей. Таким образом, победитель уйдет с денежным призом.

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