«Это его отличительные черты»: солистка «Тутси» рассекретила Ворона

Артист признался, что ему все время кажется, будто под маской – автор хита «Встанем». Эту же версию поддержала и Валерия.

«Может быть, я сейчас тоже слушала и мне показалось», - согласилась певица.

( К тому же SHAMAN написал песню «Вороны мои», поэтому не исключено, что мог выбрать такой костюм - прим. ред)

А вот у солистки группы «Тутси» Леси Ярославской есть собственная версия относительно личности Ворона, отличная от мнения жюри.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.