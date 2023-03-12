«Это его отличительные черты»: солистка «Тутси» рассекретила Ворона

Одним из самых загадочных персонажей шоу «Маска» является Ворон. В подсказках этот герой утверждает, что у него прекрасный голос, который, мы все, наверняка, слышали. А еще Ворон умеет петь разными голосами: лаять, как собака, тявкать, как лисица и выть, как волк.
В числе возможных кандидатур представители жюри называли Григория Лепса, Егора Крида, Александра Буйнова, Богдана Титомира. А недавно Филипп Киркоров высказал предположение, что это певец SHAMAN.
Артист признался, что ему все время кажется, будто под маской – автор хита «Встанем». Эту же версию поддержала и Валерия.
«Может быть, я сейчас тоже слушала и мне показалось», - согласилась певица.
( К тому же SHAMAN написал песню «Вороны мои», поэтому не исключено, что мог выбрать такой костюм - прим. ред)
А вот у солистки группы «Тутси» Леси Ярославской есть собственная версия относительно личности Ворона, отличная от мнения жюри.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Леся Ярославская с дочкой Елизаветой. Фото: соцсети
«Я больше чем уверена, что Ворон – это Денис Клявер. И хотя я не смотрела проект в этом сезоне, даже по одному выступлению мне стало понятно, что это он. Тембр, манера исполнения, не совсем привычное звучание – все говорит о Денисе. Это его отличительные черты как вокалиста».
А может быть, у тоже имеется своя собственная версия, которая еще никем не высказывалась?
Смотрите шоу «Маска» по воскресеньям в 20.20 на канале НТВ!