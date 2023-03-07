С прицелом на медицину: «Охотники» отправились ловить мошенников в сфере здоровья

В феврале канал «ЧЕ!» запустил съемки новых серий остросюжетного реалити «Охотники». Результат зрители увидят уже этой весной. Создатели проекта сообщили, что в свежих выпусках особое внимание уделяется теме мошенничества в сфере здравоохранения.

Почему так? После пандемии мир изменился. Люди стали тщательнее следить за своим здоровьем и не заниматься самолечением. Этим пользуются мошенники. В новом сезоне ведущие проекта журналист Дарья Рубинская, бывший морпех Владимир Сорков и шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский раскроют сложные медицинские аферы.

«Охотникам» приходит много заявок от пострадавших. Если раньше каждое третье письмо было о киберпреступлении (кража личностей, взлом банковский аккаунтов и подмена электронных платежей), то сейчас мошенники стали действовать иначе. Они уловили тренд: делать деньги на теме здоровья. Разводят на дорогие консультации, предлагают сложные операции «вдвое дешевле» и подделывают препараты. Мошенники играют в долгую, но так им удается выжать все до копейки из своих жертв», - говорит ведущий передачи Вячеслав Василевский.

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