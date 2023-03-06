У этого проекта нет аналогов на ТВ: на канале «Россия» ожидается премьера шоу «Моя мелодия!»

Новое гранд-шоу покажут на телеканале «Россия» в пятницу, 17 марта.
Популярные исполнители встретятся со своими любимыми музыкальными композициями. Однако они не будут знать, какую мелодию загадали их друзья или коллеги. Герои шоу вспомнят важные в их жизни мелодии. А зрителям программы в этот момент предоставляется возможность узнать новые подробности жизни знаменитостей.
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Ведущим шоу станет певец Николай Басков.
А среди героев проекта окажутся артисты Филипп Киркоров, Лариса Долина, Любовь Успенская, Нонна Гришаева, Игорь Николаев, Татьяна Буланова, Анна Ардова и другие.
Организаторы программы отметили, что шоу не имеет аналогов на российском телевидении. Выпуски «Моей мелодии!» можно будет увидеть на телеканале «Россия» по пятницам в 21:30.