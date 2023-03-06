У этого проекта нет аналогов на ТВ: на канале «Россия» ожидается премьера шоу «Моя мелодия!»

Новое гранд-шоу покажут на телеканале «Россия» в пятницу, 17 марта.

Популярные исполнители встретятся со своими любимыми музыкальными композициями. Однако они не будут знать, какую мелодию загадали их друзья или коллеги. Герои шоу вспомнят важные в их жизни мелодии. А зрителям программы в этот момент предоставляется возможность узнать новые подробности жизни знаменитостей.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Ведущим шоу станет певец Николай Басков.