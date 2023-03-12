Громкие, тихие и даже засекреченные премьеры нового сезона

Фото: канал Ю

 Фото: канал Ю

Пока страна выходит из зимней спячки и встречает первый месяц весны, телевизионные дельцы готовят для зрителей сюрпризы.

«Телепрограмма» по традиции играет на опережение и объясняет, что нового можно увидеть, глядя в телевизор.

 «Будни роддома»

Счастливые мамы, поседевшие от радости папы, хладнокровные и профессиональные акушеры и, конечно, много новых людей - все это и многое другое можно будет увидеть вместе с изнанкой работы настоящего роддома. Ведь в последнее время среди мужчин довольно модно стало «рожать» вместе с женой.

И все же не каждый маскулинный самец решится на такой душераздирающий перформанс. На помощь приходит реалити-шоу «Будни роддома» (пн./19.00) - оно поможет перенестись и погрузиться в чудесный процесс появления ребенка на свет сполна. Совершенно бесплатно.

- Проект показывает, что вокруг женщины в период ожидания ребенка и после его рождения созданы все необходимые условия, - объясняет зампред правительства России Татьяна Голикова (шоу снимают в рамках нацпроекта «Демография»). - Для того чтобы маленькие пациенты и родители чувствовали себя комфортно на приеме у врача, в медицинских организациях создается уютная и благоприятная атмосфера, внедряются «бережливые» технологии.

«Импровизаторы»

Фото: канал СТС

Сколько озер слез пролили фанаты веселого шоу «Импровизация», когда его участники Антон Шастун, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Арсений Попов объявили о закрытии проекта.

Какими только письмами не заваливали зрители руководство ТНТ. Но пощады не последовало (Тина Канделаки лишь подразнила аудиторию, предложив набрать 1 млн подписчиков для rutube-канала «Импровизация», чтобы шоу вернулось - что было заведомо маловероятным).

И в итоге подсуетился конкурент ТНТ - семейный канал СТС. Шоу будет выходить под названием «Импровизаторы» (пн. - чт./20.00). Правила прежние: на сцене артисты шоу сыграют миниатюры на заданные темы. Без сценария и подготовки. В каждом выпуске звездный гость приготовит для них неожиданные задания.

«На выход!»

 Фото: канал СТС

Очередная попытка реанимировать шоу «Слабое звено» (аналог британского формата The Weakest Link после 11-летней паузы показывали на канале «Мир», но с 1 марта правообладатель проекта телекомпания BBC Studios перестала продавать лицензию на производство своих шоу в России) случится на СТС.

Рецепт прост: позвали бессменную ведущую телевикторины Марию Киселеву и сняли шоу «На выход!» (среда/20.00), в котором гости быстро отвечают на вопросы, вылетают в случае провала и получают за это денежный приз - 400 тысяч рублей. Олимпийская чемпионка Киселева по традиции предстает в строгом деловом наряде, а вопросы задает с интонацией офицеров гестапо. «Добрый кола» только на ТВ», - шутят зрители, намекая на импортозамещение британского формата.

«Вкусно с Ляйсан»

Фото: канал ТВ-3

Мало ли у нас кулинарных шоу? Когда видишь анонс очередного, хочется крикнуть голосом Волка из мультфильма «Жил-был пес»: «Шо, опять?!» Но в этом случае создатели проекта «Вкусно с Ляйсан» (суббота/9.30) обещают нечто исключительно неординарное. Никаких бесполезных эстетских рецептов из ингредиентов, которые невозможно найти в России. Наоборот - хорошо знакомый публике рацион из нормальных продуктов: мука, яйцо, соль, помидоры, огурцы, курица и так далее.

Вести проект, как несложно догадаться из названия, будет вести Ляйсан Утяшева - ведущая «Танцев» обкатала подобный формат в личном ютуб-шоу и теперь готова выходить с ним в эфир. Главная фишка: не столько готовка (само по себе довольно скучное занятие), а душевный разговор на кухне.

В гости к жене Павла Воли придут коллеги по шоу-бизнесу: Алла Духова, Глюкоза, Татьяна Котова, блогер Дава и хореограф Мигель, обещавший побаловать Ляйсан своими ароматными пельмешками.

Новые «Концерты»

Фото: канал ТНТ

В 2021 году на ТНТ вышло шоу «Игра», где бывшие кавээнщики, поделившись на команды, бились за 30 млн руб. Проект сильно не понравился ведущему КВН Александру Маслякову - он признавался, что говорил по поводу «телемародерства» с людьми из «высоких кабинетов».

В итоге «Игру» закрыли. И открыли уже в переформатированном виде: проект назвали «Концерты», из него ушла добрая половина команд, исключили соревновательную составляющую и убрали судей с оценками.

 

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И теперь самое удивительное: адаптированный вариант «Концертов» может в скором времени появиться… на Первом канале. Капитан команды «Доктор Хаусс» и чемпион Высшей лиги-2022 Павел Малахов проговорился: «После финала Высшей лиги Константин Эрнст предложил через «АМиК» сделать «Концерты» на Первом».

Выходит так, что босс КВН Масляков станет выпускать проект, который сам топил? Интересно, чем же все закончится.

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