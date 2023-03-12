Громкие, тихие и даже засекреченные премьеры нового сезона

«Телепрограмма» по традиции играет на опережение и объясняет, что нового можно увидеть, глядя в телевизор.

«Будни роддома»

Счастливые мамы, поседевшие от радости папы, хладнокровные и профессиональные акушеры и, конечно, много новых людей - все это и многое другое можно будет увидеть вместе с изнанкой работы настоящего роддома. Ведь в последнее время среди мужчин довольно модно стало «рожать» вместе с женой.

И все же не каждый маскулинный самец решится на такой душераздирающий перформанс. На помощь приходит реалити-шоу «Будни роддома» (пн./19.00) - оно поможет перенестись и погрузиться в чудесный процесс появления ребенка на свет сполна. Совершенно бесплатно.

- Проект показывает, что вокруг женщины в период ожидания ребенка и после его рождения созданы все необходимые условия, - объясняет зампред правительства России Татьяна Голикова (шоу снимают в рамках нацпроекта «Демография»). - Для того чтобы маленькие пациенты и родители чувствовали себя комфортно на приеме у врача, в медицинских организациях создается уютная и благоприятная атмосфера, внедряются «бережливые» технологии.

«Импровизаторы»