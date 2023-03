Баста - новый Градский?! Сравниваем членов золотого состава наставников и новичков в красных креслах из нынешнего сезона

Раньше каждый год звучали требования ревнивых зрителей вернуть золотой состав наставников: Агутин, Билан, Пелагея, Градский. Но в 2021 году эти разговоры стихли: не стало Александра Борисовича. Увы, повторить тот самый успех не получится (да и надо ли?). Зато в вокальный проект приходят новые лица. Кто круче? Сопоставляем опыт и достижения наставников первого и 11-го сезона вокального проекта*.

Дима Билан

В проект Билан приходил Димой - энергичным 30-летним парнем с ирокезом, победителем «Евровидения» и «ночным хулиганом». Но, пройдя школу «Голоса» (во время одного из выпусков, как писала «КП», от избытка эмоций у артиста случился микроинфаркт), певец вышел из проекта слегка поседевшим Димой Николаевичем. Теперь он все чаще размышляет об одиночестве и предательстве, так и не нашел свою любовь и, чего уж греха таить, перестал выпускать хиты.

Были и скандалы, связанные с алкоголем, - вокалист признавался, что порой топит горе в коньяке. Взрослый «Голос» Билан так и не выиграл, зато дважды его подопечные (Данил Плужников и Елизавета Качурак) побеждали в детской версии шоу.

Владимир Пресняков

Замена равноправная. 54-летний Владимир Владимирович - популярнейший артист с солидным запасом шлягеров. То же, как и Билан, отвечает за направление «поп», «эстрада», при этом может работать и в жанре «фанк», сам делать аранжировки и писать музыку. В этом смысле он сможет быть крайне полезным для участников шоу. Преснякова давно сватали в «Голос», и теперь он даже шутит, что подсидел старого друга - Леонида Агутина. Только формально это не так. Кресло Агутина занял его же ученик и коллега Антон Беляев, тогда как Владимиру Владимировичу предложили рокировку с Димой Николаевичем.

Пелагея

В «Голос» Пелагея приходила в статусе народницы с парой известных публике хитов («Казак») - игривой и разбитной девушки из народа, почти что Фроси Бурлаковой. Но проект облагородил и ее: певица получила всероссийскую популярность, за время шоу нашла любовь, родила от хоккеиста сборной России Ивана Телегина дочь Таисию, сделала несколько пластических операций, успела развестись, увязнуть в судах с бывшим мужем и стать заслуженной артисткой России.

В «Голосе» певица работала успешно: выиграла проект пять раз (с Александром Волкодавом во взрослой версии шоу, с Рутгертом Гарехтом, а еще Валерием Кузаковым, Ренатой Таировой; с Мариам Абделькадер после скандала с дочкой Алсу - в детской; с Лидией Музалевой и Леонидом Сергиенко - в «пенсионной»). Признавалась зрителями лучшей наставницей. А еще именно она вывела в финал проекта Ярослава Дронова, известного теперь как SHAMAN. В последнее время с Полиной Гагариной они стали работать по очереди, как на одной роли в театре.

Полина Гагарина

Полина всего за несколько лет стала «старичком» в проекте. Семь раз сидела в кресле наставницы, этот - восьмой. Шоу как будто максимально прочно утвердило Гагарину в статусе одной из самых главных вокалисток России. Она почти выиграла «Евровидение» (помешало мутное голосование), стала ставить красочные и масштабные концерты мирового уровня, хорошо зарабатывать в соцсетях. Однако личная жизнь Полины очень похожа на путь коллеги по «Голосу»: за время работы в шоу певица тоже вышла замуж, тоже родила дочь (Мия, 5 лет), тоже быстро развелась.

Александр Градский

Один из лучших русских вокалистов Александр Борисович Градский стал символом «Голоса» еще при жизни. Едкие реплики, мудрые советы, проницательные замечания. Заменить его не сможет никто. Мэтр шесть раз выигрывал шоу, четыре раза признавался лучшим наставником, ругался и смеялся, устраивал участников проекта в свой театр и подбирал такой репертуар, на который коллеги обычно не решились - регги, романсы, ретроджаз, экспериментальный арт-рок. Нам будет не хватать Александра Борисовича, однако Show Must Go On.

Баста

Ну что тут сказать? Конечно, Баста (Василий Вакуленко) не может заменить Градского. Он и сам это понимает и не претендует. Просто по напору харизмы и дерзости именно он, пожалуй, из всех наставников наиболее приближен к Градскому. Рэпер, буквально собирающий стадионы, прочно встроился в систему «Голоса», уже три раза выигрывал шоу и получал приз лучшего наставника. Музыкант продолжает давать ученикам популярные треки, советские шлягеры, партии из мюзиклов и, разумеется, хип-хоп.

Леонид Агутин

Ветеран «Голоса», отвечавший за джаз, фанк, регги и боссанову, был любимцем публики. Всегда добрый, улыбчивый, мягкий и фирмовый (наставник стремился выпускать стильные и по-западному звучащие музыкальные номера). Именно он показал России талантливую узбекскую певицу Севару (а потом получил хейт за то, что отправил ее домой), он довел Наргиз до финала. А еще привел своего отца, Николая Николаевича Агутина, в «Голос. 60+». Леонид всего три раза выигрывал шоу, хотя входил в золотой состав проекта и открывал его в 2012 году. В этом году он дал дорогу бывшему подопечному - Антону Беляеву.

Антон Беляев

По формату и даже манере исполнения Антон максимально близок к Агутину, с которым практически дошел до полуфинала (Леонид отказался от артиста в четвертьфинале, но спасла Пелагея) во втором сезоне в 2013 году. Самобытный Беляев и тогда приходил готовым артистом, а за последние 10 лет сильно вырос. Выпускал проект кавер-номеров в YouTube, участвовал в шоу «Главная сцена» как продюсер, выпустил музыкальный спектакль, стал писать музыку к фильмам, стал преподавать в Московской школе кино и вошел в состав Нацакадемии искусства и науки звукозаписи США - той, что вручает «Грэмми», вместе с великим кинокомпозитором Хансом Циммером написал гимн футбольного «Краснодара». Разве он не достоин стать наставником шоу?

«Голос» Пятница/21.45

*Сравнение идет в соответствии с рассадкой вокальных тренеров в креслах (она тоже не случайна).