«Встреча с зомби была страшной!»: Александр Белькович – о новом реалити «Большой побег» с отрезанными головами, психбольницей и другими ужасами

7 марта на канале СТС состоится премьера приключенческого реалити «Большой побег». В захватывающем шоу примут участие 5 знаменитостей: музыкант и блогер Эльдар Джарахов, телеведущий Владимир Маркони, спортивный блогер Алексей Столяров, ведущий кулинарного шоу «ПроСТО кухня» Александр Белькович и актер Магомед Муртазаалиев. Тeleprogramma.pro расспросила Александра Бельковича о закулисье съемок «Большого побега».

- Александр, можно сказать, что сбылась еще одна мечта — вы приняли участие в экстремальном шоу?

- Это новый опыт для меня. Шоу интересное, и оно не имеет никакого отношения к кулинарии – к тому, чем я занимался прежде. И я здесь развлекаюсь! Игра «Большой побег» динамичная и веселая. Здесь мне пришлось проявить себя с неожиданной стороны, с которой даже сам себя не знал. Это такая классная развлекуха и авантюра в компании крутых парней! В общем, супер-приключение!

- Вы сразу согласились участвовать в шоу?

- Это было не просто так: «А давайте пятерых пацанов возьмем, и у них все получится!» У нас были кастинги, серьезный отбор. Я участвовал во всех, пытался каждого человека расшевелить. Конечно, я хотел сниматься в шоу – сразу понял, что это интересно и необычно.

