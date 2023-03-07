«Встреча с зомби была страшной!»: Александр Белькович – о новом реалити «Большой побег» с отрезанными головами, психбольницей и другими ужасами

7 марта на канале СТС состоится премьера приключенческого реалити «Большой побег». В захватывающем шоу примут участие 5 знаменитостей: музыкант и блогер Эльдар Джарахов, телеведущий Владимир Маркони, спортивный блогер Алексей Столяров, ведущий кулинарного шоу «ПроСТО кухня» Александр Белькович и актер Магомед Муртазаалиев. Тeleprogramma.pro расспросила Александра Бельковича о закулисье съемок «Большого побега».
- Александр, можно сказать, что сбылась еще одна мечта — вы приняли участие в экстремальном шоу?
- Это новый опыт для меня. Шоу интересное, и оно не имеет никакого отношения к кулинарии – к тому, чем я занимался прежде. И я здесь развлекаюсь! Игра «Большой побег» динамичная и веселая. Здесь мне пришлось проявить себя с неожиданной стороны, с которой даже сам себя не знал. Это такая классная развлекуха и авантюра в компании крутых парней! В общем, супер-приключение!
- Вы сразу согласились участвовать в шоу?
- Это было не просто так: «А давайте пятерых пацанов возьмем, и у них все получится!» У нас были кастинги, серьезный отбор. Я участвовал во всех, пытался каждого человека расшевелить. Конечно, я хотел сниматься в шоу – сразу понял, что это интересно и необычно.
Реалити «Большой побег». Фото: телеканал СТС
- Но у вас ведь уже был опыт участия в экстремальном шоу?
- Да, в «Форте Боярд» и «Полном блэкауте».
- Неужели после участия в таких шоу у вас еще остались незакрытые гештальты?
- Дело в том, что после таких проектов страхи не исчезают. Иногда происходит даже наоборот, потому что обновляются воспоминания… И в следующий раз может быть еще страшнее. Если каждый день трогать змей или прыгать с высоты, то в какой-то момент перестанешь этого бояться. А один опыт - не показатель.
- Что в «Большом побеге» напугало больше всего?
- Встреча с зомби была страшной! Я потом думал: неужели все испытания будут такими? Бешеные зомби, которые ни с того ни с сего появились в комнате с кровью и трупами… Тогда я решил, что началась жесть, и так будет всегда.
Реалити «Большой побег». Фото: телеканал СТС
- Какая локация запомнилась больше других?
- Мне все локации зашли! Они были разные, все крутые, каждая по-особенному хороша. Например, психбольница, где были зомби. Это огромный дом, который, кажется, был когда-то реальной больницей. Еще запомнилось, как мы летали на вертолете. В паркинге, оборудованном под клинику, было здорово - чисто, красиво, как мне нравится. И это - на контрасте после грязных зомби, каких-то болезней, вирусов, пыли старых кабинетов... Все такое стерильное, что приятно было сниматься.
- А какой реквизит произвел на вас самое сильное впечатление?
- Когда мы гоняли на гольф-каре на паркинге, к нам подъезжал робот на колесиках с камерами, супер-продуманный... На самом деле столько было интересных деталей! Отрезанная голова в холодильнике выглядела как настоящая. Там даже трупы были, и они выглядели настолько реалистично, что в какой-то момент голова закружилась. Я считаю, художники здесь невероятные, такое серьезное отношение к деталям вызывает уважение.
Реалити «Большой побег». Фото: телеканал СТС
- Что на проекте стало для вас главным вызовом?
- Я не привык разгадывать сложные задачки, ребусы. Никогда их не любил и не понимал. А на «Большом побеге» мне приходилось постоянно их решать. Иногда мы тупили в комнате по четыре часа. Я, кстати, научился быть внимательнее к деталям.
- Что вам помогало проходить испытания, преодолевать трудности?
- Просто вставали и проходили! Можно хотеть спать или есть, но, когда начинается экшен, обо всем забываешь, включаешься и начинаешь действовать.
- Расскажите, какое амплуа у каждого из вас в пятерке?
- Эльдар у нас универсальный паренек, потому что он смелый: ползет первым куда-то в трубу, к тараканам… А еще он хорошо соображает, ребусы разгадывает. Леха постоянно находится в динамике, что-то ищет, не останавливается ни на секунду. Из него энергия просто прет! Маркони у нас любит пошутить в самые удобные и неудобные моменты, когда это уместно и неуместно. Мага — красавчик! У него то и дело появляются гениальные мысли и классные решения. А я всегда навожу суету: «А давайте это, а давайте то!» Подбадриваю народ, говорю, что нужно действовать.
Реалити «Большой побег». Фото: телеканал СТС
- Эльдар признавался, что ел на проекте больше всех. А вы, кажется, наоборот, похудели?
- Да, я скинул вес. Мы снимались по шестнадцать часов, еды не хватало, а есть хотелось. Хорошо, что иногда еда находилась в самих локациях. Например, как-то мы открывали сейфы: в одном была пицца, в другом — куриные крылышки, в третьем — орешки со сгущенкой. Как же мы обрадовались! Интересно было в больнице с зомби: открываешь холодильник - а там блинчики лежат, но они забрызганы кровью. Понятно, что это ненастоящая кровь, но все равно противно, ведь вокруг атмосферка так себе: грязь, антисанитария, зомби орут.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
- А как вы прежде относились к квестам?
- Я никогда не был фанатом квестов. Пытался их проходить… Был один раз на хоррор-квесте, но понял, что больше не хочу. На самом деле мне и так хватает эмоций. Мне уже не двадцать лет, у меня двое детей, я серьезный человек.
- С легким ли сердцем отпустила вас на съемки супруга?
- Олю волнует только одно: во сколько я вернусь домой. (Улыбается.) Главное, что я жив и здоров. О том, что творится на площадке, я решил ей не рассказывать: пусть семья лучше посмотрит проект в эфире. Так будет веселее.
Не пропустите: новое приключенческое реалити «Большой побег» - на канале СТС 7 марта в 20.00.