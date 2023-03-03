«Самый популярный канал у молодых женщин»: ТВ-3 отметил свои достижения 2022 года

2 марта в Москве состоялась презентация нового телесезона ТВ-3. Руководители канала представили свежие проекты и будущих звезд, а также подвели промежуточные результаты развития компании.
Так оказалось, что по итогам 2022 года ТВ-3 остается одним из самых любимых телеканалов у женщин 14–44 лет, которые составляют 65% всей аудитории канала. По будням ТВ-3 уверенно занимает первое место в этом сегменте аудитории и второе место среди развлекательных каналов по всей аудитории 14–44 в утрене-дневном блоке будней.
Кроме того, ТВ-3 входит в тройку развлекательных каналов, которые предпочитают молодые женщины 18–35 — как в будни, так и в выходные дни.
«Мы живем в уникальное время. Мы стали свидетелями того, как рациональное терпит крах. И сейчас все начали искать ответы на необычные вопросы за пределами привычной логики. Все говорят о новой эре. Я скажу так: это не просто новая эра — это время телеканала ТВ-3! И первыми это почувствовали, конечно же, женщины. Телеканал ТВ-3 в 2022 году — самый популярный среди женщин. Мы часто слышим, что «Слепую» и «Гадалку» смотрят в основном люди пожилого возраста. Это вообще не так! ТВ-3 — еще и самый популярный канал у молодых женщин», — заявила со сцены директор канала Лили Шерозия.
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Среди гостей презентации в этот вечер были замечены Ляйсан Утяшева с Павлом Волей, Гоша Куценко, Надежда Ангарская, Влад Кадони, Виктория Агалакова, Маргарита Аброськина, Аристарх Венес, Наталия Медведева, Анар, Юлия Коваль, Татьяна Котова, Анатолий Цой и другие звезды, которых часто можно увидеть по ТВ-3.