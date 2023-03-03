«Самый популярный канал у молодых женщин»: ТВ-3 отметил свои достижения 2022 года

2 марта в Москве состоялась презентация нового телесезона ТВ-3. Руководители канала представили свежие проекты и будущих звезд, а также подвели промежуточные результаты развития компании.

Так оказалось, что по итогам 2022 года ТВ-3 остается одним из самых любимых телеканалов у женщин 14–44 лет, которые составляют 65% всей аудитории канала. По будням ТВ-3 уверенно занимает первое место в этом сегменте аудитории и второе место среди развлекательных каналов по всей аудитории 14–44 в утрене-дневном блоке будней.

Кроме того, ТВ-3 входит в тройку развлекательных каналов, которые предпочитают молодые женщины 18–35 — как в будни, так и в выходные дни.