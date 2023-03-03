«В нашей российской холодрыге — такие экзотические растения»: что «Жизнь своих» обнаружила в Нижнем Новгороде

В новом выпуске он отправился дежурить на улицах вместе с нижегородскими городовыми, пообщался с печником и узнал о тонкостях его работы. Также зрители узнают о матрешках в Семенове, рыбалке в Вареже и особой варежской ухе, знаменитых павловских лимонах, возрождении усадьбы Приклонских-Рукавишниковых в селе Подвязье и многом другом.

«Мы познакомились с рыбаками рядом с Подвязьем, с человеком, который нам сварил замечательную уху. Честно говоря, это была самая вкусная на моей памяти уха. У этого же героя есть дочь, которая разводит лимоны, помело, мандарины — все это она делает дома, своими руками. По себе знаю, что цитрусовые очень сложно выращивать. По крайней мере, у меня они постоянно умирают. А у нее огромный парник, и там все растет. Это, конечно, удивительно: в нашей российской холодрыге — такие экзотические растения», — поделился впечатлениями Кривцов.