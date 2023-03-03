«Будь мужиком!»: Карина Нигай довела до слез 18-летнего стилиста в шоу «Бьюти Баттл»

В новом выпуске шоу «Бьюти Баттл» участники продолжат демонстрировать свое парикмахерское мастерство перед членами жюри, в числе которых бьюти-стилист Евгений Жук, стилист Estel Professional Никита Кавлакан и фэшн-блогер Карина Нигай.

В серии от 4 марта парам участников предстояло воссоздать знаменитые кинообразы: Мымру из «Служебного романа», Панночку из «Вия», ведьму Алису из «Ночного дозора» и другие. Сложность задания заключается в том, что один из пары точно знает образ, который необходимо повторить, другой же должен угадать персонажа по объяснениям своего напарника. В итоге оказалось, что некоторые участники вообще не смотрели советскую классику, а кто-то просто перепутал фильмы.