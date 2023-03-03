«Будь мужиком!»: Карина Нигай довела до слез 18-летнего стилиста в шоу «Бьюти Баттл»

В новом выпуске шоу «Бьюти Баттл» участники продолжат демонстрировать свое парикмахерское мастерство перед членами жюри, в числе которых бьюти-стилист Евгений Жук, стилист Estel Professional Никита Кавлакан и фэшн-блогер Карина Нигай.
В серии от 4 марта парам участников предстояло воссоздать знаменитые кинообразы: Мымру из «Служебного романа», Панночку из «Вия», ведьму Алису из «Ночного дозора» и другие. Сложность задания заключается в том, что один из пары точно знает образ, который необходимо повторить, другой же должен угадать персонажа по объяснениям своего напарника. В итоге оказалось, что некоторые участники вообще не смотрели советскую классику, а кто-то просто перепутал фильмы.
Жюри, как и в прошлом выпуске, раскритиковало пару 53-летней Гуань Инь из Калининграда и 18-летнего Антона Сенькина из Воронежа. Комментируя результат работы стилистов, Карина Нигай обвинила возрастную участницу в чрезмерном давлении на своего молодого напарника. Но последнему тоже досталось.
«Ты говорил, что, несмотря на молодость, ты крутой специалист. Не давай партнерше давить на тебя, будь мужиком!» — высказала Карина Антону.
Тот эмоционально отреагировал на внезапный «мотивационный взрыв», и ведущей шоу Глюкозе пришлось утешать расстроенного парня. А Карина тем временем обратилась к Гуань, назвав ее некомандным игроком и пообещав проблемы.
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