Почему все женщины хотят быть стервами, но не все могут — расскажут в шоу «Женский стендап»

Вечером 4 марта не пропустите новый выпуск шоу «Женский стендап» на канале ТНТ.
Серию откровенных разговоров откроет «женщина-кошечка, а не кошка» Надя Джабраилова. Она поделится мыслями о материнстве в перспективе, а также воспоминаниями о собственном детстве. Зрители узнают, какой важный жизненный урок ей преподала скрипучая качель.
Следом Карина Салихова расскажет о том, как не расстраиваться из-за увольнения и что такое в ее представлении адекватное мужское внимание.
Оля Малащенко подхватит тему отношений и объяснит, почему не стоит сразу раскрывать все свои положительные стороны перед новым знакомым.
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Сауле Юсупова поделится впечатлениями о только что сделанной пластической операции, о которой давно мечтала. Также девушка недавно вышла замуж и теперь знает, есть ли жизнь после свадьбы.
Елизавета Варвара Аранова в свою очередь пожалуется на расценки психологов, а также на бессонницу.
А под занавес выступит Варвара Щербакова, которая объяснит, почему все женщины хотят быть стервами, но не все могут.
Смотрите «Женский стендап» – 4 марта в 23:00 на канале ТНТ.