Почему все женщины хотят быть стервами, но не все могут — расскажут в шоу «Женский стендап»

Вечером 4 марта не пропустите новый выпуск шоу «Женский стендап» на канале ТНТ.

Серию откровенных разговоров откроет «женщина-кошечка, а не кошка» Надя Джабраилова. Она поделится мыслями о материнстве в перспективе, а также воспоминаниями о собственном детстве. Зрители узнают, какой важный жизненный урок ей преподала скрипучая качель.

Следом Карина Салихова расскажет о том, как не расстраиваться из-за увольнения и что такое в ее представлении адекватное мужское внимание.

Оля Малащенко подхватит тему отношений и объяснит, почему не стоит сразу раскрывать все свои положительные стороны перед новым знакомым.

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