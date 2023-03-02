Как отличить подкаблучника от настоящего слабака: комики Stand Up поделились новыми лайфхаками

Вечером 3 марта на канале ТНТ выйдет новый выпуск шоу Stand Up с Алексеем Щербаковым в роли ведущего. Чем же порадуют зрителей топовые комики страны?
Виктория Складчикова в своем монологе ударилась в классификацию мужчин. Она объяснила, почему ей нравятся альфонсы с низкими амбициями и научила отличать подкаблучников от настоящих слабаков.
Гурам Демидов признался, что обожает исправлять людей, и объяснил привычку некоторых индивидуумов писать по одному слову в сообщении.
Константин Бутаков подробно описал, какая неожиданная контекстная реклама попадается в Интернете в 47 лет, а также рассказал, как выглядели дикпики восьмидесятых.
Биржан Кабылбаев поделился, в каком контексте ему приходится слышать, что у них с русской женой будут красивые дети, и какие лайфхаки из первого брака помогают ему во втором, а также рассказал об общении с Нурланом Сабуровым.
«Я из Казахстана. После того, как я первый раз снялся в Stand Up на ТНТ, я поехал туда и думал, что друзья за меня порадуются, но единственный вопрос, который их волновал, общался ли я с Нурланом Сабуровым. А мы не то чтобы общаемся, чисто «привет — пока». Я ему «привет», он мне «пока», — рассказал Биржан.
Сергей Зорик поделился, почему в детстве был похож на голосового помощника «Алиса», а также предложил идеальную схему для закрытия чека на свиданиях.
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В финале программы Андрей Атлас ошарашил двумя откровениями: чем его жена похожа на Netflix и сколько на самом деле стоит билет на съемки шоу Stand Up.
Не пропустите новый выпуск — 3 марта в 23:00 на канале ТНТ.