«Он же один в один!»: Харламов сосватал Волю на роль старухи Шапокляк в сиквел «Чебурашки»

В блоке с номерами резиденты Comedy продолжили тему ушастого героя. Демис Карибидис перевоплотился в «потерявшего берега» Чебурашку, которого попытались вразумить сначала Тимур Крокодил Гена Батрутдинов, а затем и сам президент России Владимир Путин.

Комик Иван Половинкин продолжил серию экспериментальных стендапов: на этот раз он показал барную исповедь о трудностях семейной жизни, которую неожиданно поддержали Воля, Карибидис и даже Харламов.

В финале выпуска Паша Воля в своем монологе жестко прошелся по современному поколению избалованных детей, которые уже не удивляются радиоуправляемому вертолету в подарок и сами выбирают себе комнату в квартире.

Не пропустите старт нового сезона Comedy Club — 3 марта в 21:00 на канале ТНТ.