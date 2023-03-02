«Он же один в один!»: Харламов сосватал Волю на роль старухи Шапокляк в сиквел «Чебурашки»

Comedy Club возвращается в эфир ТНТ с новым сезоном. Вечером 3 марта зрителей встретит привычный дуэт Павла Воли и Гарика Харламова. В гости к ним пришли музыканты Тимур и Ильяс Гаязовы, более известные как Gayazovs Brothers, а также создатели фильма «Чебурашка».
Авторы самой кассовой картины в истории российского кино рассказали, как им удалось заработать шесть миллиардов рублей и почему крокодил Гена превратился в Сергея Гармаша. Также они поделились планами снять сиквел, а ведущие Comedy тут же предложили свои идеи.
«Паша может сыграть старуху Шапокляк. Он же один в один! Может, стоит сделать шапки с огромными ушами? Или чебупели от Чебурашки?» — сказал Гарик Харламов.
«Кружки, может быть, с двумя ручками? Или какой-то дуэт, например, Люся Чеботина и Чебурашка», — подхватил Павел Воля.
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В блоке с номерами резиденты Comedy продолжили тему ушастого героя. Демис Карибидис перевоплотился в «потерявшего берега» Чебурашку, которого попытались вразумить сначала Тимур Крокодил Гена Батрутдинов, а затем и сам президент России Владимир Путин.
Комик Иван Половинкин продолжил серию экспериментальных стендапов: на этот раз он показал барную исповедь о трудностях семейной жизни, которую неожиданно поддержали Воля, Карибидис и даже Харламов.
В финале выпуска Паша Воля в своем монологе жестко прошелся по современному поколению избалованных детей, которые уже не удивляются радиоуправляемому вертолету в подарок и сами выбирают себе комнату в квартире.
Не пропустите старт нового сезона Comedy Club — 3 марта в 21:00 на канале ТНТ.