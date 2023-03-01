«Наше шоу – вокальная Олимпиада»: битва сезонов «Ну-ка, все вместе!» подошла к финалу

Вечером 3 марта канал «Россия» покажет финал Битвы сезонов вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» До финишной черты добрались участники: Арпи Абкарян, Moscow Gospel Team, Симона Куприна, фолк-группа «Русский праздник», Яна Блиндер, Валерия Белова, Эрик Панич, Дарья Храмова.
Лидер судейской сотни Сергей Лазарев предложил жюри вернуть в шоу с помощью тайного голосования одного из трех конкурсантов, не прошедших в финал. Так к финалистам присоединился Сергей Павловский.
И вот, в пятницу зрители узнают имя победителя Битвы сезонов! Специальная гостья выпуска – Лариса Долина.
«Единственный мой критерий – это честность. Я просто очень честно отношусь к тому, что делаю. Всегда. Не нравится – покажу, что не нравится. Нравится – буду болеть, и голосовать, и вставать, - говорит Лариса Александровна. - Когда меня называют певицей или вокалисткой, я сильно обижаюсь, потому что я – артистка в самом широком значении этого слова. И мне тоже хочется видеть потенциальных артистов, поэтому я буду смотреть на каждого конкурсанта в целом, а не слушать только голос. Так как это суперфинал и суперсезон, я буду выбирать самых суперских».
Также впервые в сотне появятся Брэндон Стоун и блогер Егор Шип, а еще брат Дмитрия Колдуна – Георгий, который уже очаровал телезрителей своим вокалом в шоу «Дуэты».
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«Впереди самое главное – борьба лучших из лучших. Мы понимаем, что иногда какой-то конкурсант, который мог бы быть очень ярким, теряется. Да, к сожалению, случаются такие непредвиденные моменты. Но я бы сказал, что наше шоу – своего рода вокальная Олимпиада, и поэтому выиграет сильнейший – в плане нервов, в плане правильного репертуара, в выборе правильной тональности», - отмечает ведущий проекта Николай Басков.
Напомним, победитель получит возможность открыть пятый, юбилейный сезон гранд-шоу «Ну-ка, все вместе!» песней от автора множества хитов Олега Влади.
Не пропустите финал - 3 марта в 21:30 на канале «Россия 1».