Smells Like Egor: Егор Крид сделал оммаж Курту Кобейну в шоу «Конфетка»

«Я послушал много твоих композиций, когда выбирал, с чем работать, и могу сказать, что у тебя хитовый припев. Братан, я пытался сделать все возможное, чтобы не испортить оригинал. Надеюсь, что у меня это получилось. Если что, извиняй, легендочка», — сказал Егор автору из народа, чей хит он превратил в «конфетку».