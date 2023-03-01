Smells Like Egor: Егор Крид сделал оммаж Курту Кобейну в шоу «Конфетка»

4 марта на канале ТНТ выйдет новый выпуск популярного музыкального шоу «Конфетка», в котором снялся рэпер и певец Егор Крид. 28-летний артист переделал для проекта одну из песен, найденных на просторах Интернета. При этом он появился на сцене в образе, напоминающем Курта Кобейна: с длинными волосами, темными очками, в черно-белой полосатой кофте и рваных джинсах.
Егор Крид снова преобразился. Фото: канал ТНТ
«Я послушал много твоих композиций, когда выбирал, с чем работать, и могу сказать, что у тебя хитовый припев. Братан, я пытался сделать все возможное, чтобы не испортить оригинал. Надеюсь, что у меня это получилось. Если что, извиняй, легендочка», — сказал Егор автору из народа, чей хит он превратил в «конфетку».
Жюри в составе Клавы Коки, Хабиба и Тимура Родригеза оказалось в восторге от переделки Егора. Если эта песня окажется лучшим номером вечера, ее автор выиграет 300 тысяч рублей.
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Смотрите шоу «Конфетка» — 4 марта в 21:00 на канале ТНТ.