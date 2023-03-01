«Пельмешки от Мигешки» и идеальное тесто: Ляйсан Утяшева запустила новое кулинарное шоу со звездами

Утром 4 марта на канале ТВ-3 стартует новое кулинарное шоу с Ляйсан Утяшевой. Никаких милкшейков, парфе и кето-боулов — в меню только понятные и знакомые всем рецепты. В программе «Вкусно с Ляйсан» в гости к спортсменке придут звезды шоу-бизнеса. Они приготовят любимые блюда и вспомнят забавные истории из детства.

Героем первого выпуска станет известный хореограф Мигель. Вместе с Ляйсан они приготовят фирменные «пельмешки от Мигешки», расскажут про «маленькие мантышечки» и идеальное тесто, для которого не нужны яйца — только мука, вода и соль.

А еще зрители узнают, каким «страшным танцам» учили Мигеля в детстве, и станут свидетелями того, как Ляйсан пробует свои «первые пельмени в осознанной жизни».