Кто под маской Скунса: солистки группы «Тутси» назвали неожиданное имя

На прошлой неделе номинантом на выбывание из шоу «Маска» стал экстравагантный Скунс. Однако чудом персонажу удалось избежать печальной участи. Вместо него проект покинул Лисенок, под маской которого, оказывается, скрывалась продюсер Яна Рудковская.
Меж тем интерес к личности Скунса с каждым выпуском только увеличивается. Если говорить о подсказках, то в первых сериях этот герой назвал себя «ночным хулиганом» и «лесным парфюмером», а также описал себя как «маленького и гордого зверька, который никому и никогда не уступает дорогу: ни тигру, ни льву, ни носорогу».
Распознать, кто же надел на себя «шкурку» Скунса, очень сложно, поскольку персонаж способен петь разными голосами: и мужским, и женским. Упоминание о «ночном хулигане» натолкнуло многих пользователей Сети на мысли о Диме Билане, который когда-то пел одноименную песню. .
Также в Интернете звучат имена Елены Воробей, Анны Семенович, Александра Реввы, Ильи Соболева.
У солисток группы «Тутси» Марии Вебер и Ирины Ортман также имеются свои версии на этот счет.
Мария Вебер. Фото: соцсети
Так, Мария считает, что стать самым эпатажным персонажем проекта мог кто угодно – как певец, так и актер. Разгадать эту шараду действительно чрезвычайно сложно.
«Я склоняюсь к мнению, что это Сергей Шнуров или Антон Зацепин. Но быть Скунсом — это, наверное, очень невесело и отчасти даже обидно», - отметила Мария.
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Ирина Ортман. Фото: соцсети
Ирина же считает, что наряд Скунса точно не примерила бы на себя женщина. Ее версия – певец Арсений Бородин.