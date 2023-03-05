Кто под маской Скунса: солистки группы «Тутси» назвали неожиданное имя

На прошлой неделе номинантом на выбывание из шоу «Маска» стал экстравагантный Скунс. Однако чудом персонажу удалось избежать печальной участи. Вместо него проект покинул Лисенок, под маской которого, оказывается, скрывалась продюсер Яна Рудковская.

Меж тем интерес к личности Скунса с каждым выпуском только увеличивается. Если говорить о подсказках, то в первых сериях этот герой назвал себя «ночным хулиганом» и «лесным парфюмером», а также описал себя как «маленького и гордого зверька, который никому и никогда не уступает дорогу: ни тигру, ни льву, ни носорогу».