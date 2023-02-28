Найти свое истинное предназначение: ТВ-3 покажет свежие выпуски шоу «Новый день»

Смогут ли героини пройти не только внешнюю, но и внутреннюю трансформацию и обрести себя? Ответ знает Саша Шанкара — эксперт по предназначению, специалист в области энергообмена и межличностных отношений, соединяющая в своей практике психологию с астрологией.

А поможет ей в этом команда экспертов. К шоу присоединился новый звездный визажист — Надежда Борисова. Она составила компанию коллеге из «Модного приговора» Алексею Сухареву и специалисту по волосам Алексею Нагорскому.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите шоу «Новый день» — 3 марта в 11:15 на канале ТВ-3.