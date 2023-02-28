Найти свое истинное предназначение: ТВ-3 покажет свежие выпуски шоу «Новый день»

В начале марта у мейковер-шоу «Новый день» на канале ТВ-3 стартует девятый сезон.
Героини, которые придут за помощью к ведущей Саше Шанкаре, обладают весьма непростой судьбой. Ирина Ших, например, много лет заботилась о тяжело больной маме и совершенно забыла о себе. Беременную вторым ребенком Елену Кунгурцеву прямо в день свадьбы бросил любимый мужчина, оставив ее без средств к существованию. А Ирина Виссарионова к 47 годам вырастила двух дочерей, но после развода так и не смогла устроить личную жизнь из-за страшной тайны, которую хранила более 30 лет.
Смогут ли героини пройти не только внешнюю, но и внутреннюю трансформацию и обрести себя? Ответ знает Саша Шанкара — эксперт по предназначению, специалист в области энергообмена и межличностных отношений, соединяющая в своей практике психологию с астрологией.
А поможет ей в этом команда экспертов. К шоу присоединился новый звездный визажист — Надежда Борисова. Она составила компанию коллеге из «Модного приговора» Алексею Сухареву и специалисту по волосам Алексею Нагорскому.
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Смотрите шоу «Новый день» — 3 марта в 11:15 на канале ТВ-3.