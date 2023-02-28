Реалити-шоу, в котором плачут только от счастья: на ТВ покажут «Будни роддома»

Вечером 27 февраля на канале «Ю» стартует реалити-шоу «Будни роддома», в котором плачут только от счастья. Это невероятно трогательный проект, который рассказывает личные истории не только будущих мам — от их первого шага на порог роддома до первого детского крика — но и врачей больницы.
В этой передаче зрители смогут узнать все мысли и переживания всех причастных к рождению нового человека, услышать необычные истории из практики врачей и акушерок, увидеть всю «кухню» роддома, получить больше информации о родах и их вариантах, узнать прикладные советы и лайфхаки.
«Проект «Будни роддома» в первую очередь показывает, что вокруг женщины в период ожидания ребенка и после его рождения, созданы все необходимые условия, — говорит заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. — Так для того, чтобы маленькие пациенты и родители чувствовали себя комфортно на приеме у врача, в медицинских организациях создается уютная и благоприятная атмосфера, внедряются «бережливые» технологии».
«Также в реалити-шоу рассказывается о мерах государственной поддержки семей с детьми — это и материнский капитал, и различные выплаты, и семейная ипотека. Необходимо информировать население о тех мерах, которые принимает государство для увеличения рождаемости».
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Съемки передачи проходили в реальном московском роддоме, где медицинский персонал выполнял свою обычную работу. В проекте приняли участие 24 героини, на протяжении реалити-шоу на свет появились 25 детей.
Смотрите реалити-шоу «Будни роддома» с 27 февраля — по понедельникам в 19:00 на канале «Ю».