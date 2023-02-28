Реалити-шоу, в котором плачут только от счастья: на ТВ покажут «Будни роддома»

Вечером 27 февраля на канале «Ю» стартует реалити-шоу «Будни роддома», в котором плачут только от счастья. Это невероятно трогательный проект, который рассказывает личные истории не только будущих мам — от их первого шага на порог роддома до первого детского крика — но и врачей больницы.

В этой передаче зрители смогут узнать все мысли и переживания всех причастных к рождению нового человека, услышать необычные истории из практики врачей и акушерок, увидеть всю «кухню» роддома, получить больше информации о родах и их вариантах, узнать прикладные советы и лайфхаки.