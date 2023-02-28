«Крушить чужие квартиры, когда тебе за это еще спасибо скажут»: Олег Верещагин нашел себе лучшую работу в мире

Участникам проекта предстоит пообщаться с психологом, который тщательно изучит жилище героев, чтобы понять, какие проблемы есть у хозяина, и подсказать, как выйти из замкнутого круга. Затем жильцов ожидает терапия разрушения: вместе с ведущим они с помощью молотков, пил и бейсбольных бит буквально уничтожат свое прошлое, чтобы на его месте построить светлое будущее. После этого дизайнер подготовит для героев проект их будущей комнаты, который будет полностью отражать их психологическое состояние.

Далее зрители увидят, как герои обживаются в новом интерьере и честно рассказывают, как новый продуманный дизайн повлиял на их повседневную жизнь.

«Лучший способ начать новую жизнь — это распрощаться со старой. Моя задача — помочь героям сделать это максимально мощно и стильно. Мы с ними берем биты, кувалды и начинаем пробивать дорогу в лучшую жизнь. И когда пути назад нет, остается идти только вперед! — говорит Олег Верещагин. — Так что очевидно, что без моего участия ничего бы не получилось. А я только за, крушить чужие квартиры, когда тебе за это еще спасибо скажут — это же лучшая работа в мире».

Не пропустите премьеру строительно-психологического шоу «Хочу перемен» — 5 марта в 10:00 на канале ТНТ.