«Сама спродюсировала свой уход»: Яна Рудковская — о шоу «Маска» и дружбе с Филиппом Киркоровым и Валерией

В шоу «Маска» рассекретили еще одного персонажа — Лисенка. Под этим образом скрывалась известный продюсер Яна Рудковская. Как рассказала сама Яна на выпуске «Маски», ее не узнал даже собственный сын Саша. И однажды во время семейного просмотра он сказал: «Мама, я болею за Мандрила. А когда же уберут эту противную Лису?»
Но Яна вспоминает этот эпизод со смехом и признается, что ей не обидно покидать проект, поскольку, по мнению Рудковской, в шоу много больших артистов, которые вокально сильнее ее и заслуживают право идти дальше.
«Будучи продюсером, я, можно сказать, спродюсировала свой уход. В этом выпуске я изначально должна была петь песню Алены Апиной и Мурата Насырова «Эти лунные ночи», а в следующем — «Чао!» Аллы Пугачевой, — говорит Яна.
— В итоге «Чао!» спела сейчас, как бы попрощавшись со всеми. Рада, что меня номинировали. У меня был план: если бы жюри захотело снять маску со Скунса, я бы попросила председателя отдать ему мой голос. К счастью, разоблачили меня, и я просто хочу сказать, что была счастлива быть здесь».
Яна Рудковская ответила на вопросы Teleprogramma.pro.
«Мне очень сложно называть вещи своими именами»
— Расскажите, пожалуйста, подробнее о своем костюме.
— Это была очень сложная и массивная маска — большая голова, огромные ноги. Я думаю, она весила килограммов 15. Такие тяжелые костюмы еще только у Гусеницы и Мамонтенка.
Первое время я задыхалась внутри маски, даже несмотря на установленные внутри головы вентиляторы. Было сложно двигаться, координировать движения, я уж не говорю о танцах.
Я почти ничего не видела вокруг, только немного боковым зрением — жутко неудобно. Вместо жюри передо мной сидели какие-то мутные пятна, я ориентировалась только по голосам.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Яна Рудковская. Фото: телеканал НТВ
— Кто из ваших близких друзей уже участвовал в «Маске»? Почерпнули ли вы что-то для себя из их рассказов о проекте?
— Я дружу практически со всем шоу-бизнесом, поэтому, конечно, очень многие из моих друзей участвовали в «Маске». Но самое главное, что члены жюри — мои близкие друзья.
С Филиппом и Валерией мы дружим уже более 18 лет. И мне было очень сложно называть вещи своими именами, потому что с ними я общаюсь каждый день. Мы постоянно виделись в течение проекта, и они смотрели на меня подозрительно, но я держалась!
— От кого в первую очередь ожидали разоблачения?
— Думала, что Филипп меня узнает первым, но это сделала Валерия. И она настаивала на своей версии. Думаю, это связано с выбором композиций. Конечно, я могла петь песни, которые легче вокально, как, например, «Лунный кот». Тогда меня, кстати, никто не узнал.
Но я пошла другим путем и была рассекречена на более сложных, таких как Kalimba De Luna и «Чао, дорогой». Но зато это песни со смыслом.
А я, как человек, который хотел спродюсировать свой уход, кажется, сделала все гениально, потому что уходить надо не с песней «Ча-ча-ча», а с песней «Чао».
Яна Рудковская признается, что, участвуя в «Маске», испытала настоящий адреналин и поблагодарила за столь яркие эмоции создателей шоу. Также Яна выразила надежду, что зрители будут скучать по Лисенку.