«Сама спродюсировала свой уход»: Яна Рудковская — о шоу «Маска» и дружбе с Филиппом Киркоровым и Валерией

— Кто из ваших близких друзей уже участвовал в «Маске»? Почерпнули ли вы что-то для себя из их рассказов о проекте?

— Я дружу практически со всем шоу-бизнесом, поэтому, конечно, очень многие из моих друзей участвовали в «Маске». Но самое главное, что члены жюри — мои близкие друзья.

С Филиппом и Валерией мы дружим уже более 18 лет. И мне было очень сложно называть вещи своими именами, потому что с ними я общаюсь каждый день. Мы постоянно виделись в течение проекта, и они смотрели на меня подозрительно, но я держалась!

— От кого в первую очередь ожидали разоблачения?

— Думала, что Филипп меня узнает первым, но это сделала Валерия. И она настаивала на своей версии. Думаю, это связано с выбором композиций. Конечно, я могла петь песни, которые легче вокально, как, например, «Лунный кот». Тогда меня, кстати, никто не узнал.

Но я пошла другим путем и была рассекречена на более сложных, таких как Kalimba De Luna и «Чао, дорогой». Но зато это песни со смыслом.

А я, как человек, который хотел спродюсировать свой уход, кажется, сделала все гениально, потому что уходить надо не с песней «Ча-ча-ча», а с песней «Чао».

Яна Рудковская признается, что, участвуя в «Маске», испытала настоящий адреналин и поблагодарила за столь яркие эмоции создателей шоу. Также Яна выразила надежду, что зрители будут скучать по Лисенку.