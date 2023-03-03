«Голос» и «Большой побег»: что интересного мы увидим в новых шоу

Удар по конкурентам
О том, что записи слепых прослушиваний свежего сезона уже в разгаре, «Телепрограмма» писала в одном из недавних номеров. Но о том, что 11-й сезон ознаменуется появлением нового, практически революционного правила, стало известно буквально накануне премьеры. И благодаря ему конкуренция между наставниками обострится до предела. До драки, надеемся, не дойдет, но конфликты более чем вероятны.
Зрители со стажем удивятся - мол, а что, разве обитатели красных кресел не соперничали друг с другом прежде? Ведь всем хотелось выиграть проект, получить звание «Лучший наставник», переманить в свою команду наиболее яркого вокалиста... Да, так оно и было, но эта борьба всегда шла, скажем так, мирно и тактично, без прямого противодействия друг другу. Отныне все будет гораздо жестче.
Итак, теперь, помимо главной кнопки (той самой, которую жмут при выборе вокалиста во время слепых прослушиваний), кресло каждого члена жюри оборудовано панелью с тремя так называемыми кнопками блокировки. На каждой кнопке - имя коллеги-наставника. Нажав такую кнопку, любой из квартета вокальных педагогов получает возможность закрыть одному из коллег доступ к выступающему в данный момент конкурсанту.
«Стоп» в виде красной дорожки
Вот так выглядят кнопки перед креслом Владимира Преснякова. Уж не он ли заблокировал Антона Беляева (фото слева)? Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/Первый канал
Как эта система будет работать на практике? Все достаточно просто: допустим, наставнику Иванову приглянулся поющий за его спиной артист. Он хочет взять его в свою команду и при этом по каким-то причинам не хочет, чтобы артист попал в коллектив наставника Петрова. Поэтому он жмет кнопку с фамилией «Петров» - в этот момент кресло Иванова разворачивается и одновременно включается блокировка кресла Петрова.
Если Петров не захочет повернуться, он и не узнает, что коллега его вероломно заблокировал. А вот если тоже пожелает выбрать данного артиста, то, развернувшись, он увидит перед собой красную дорожку, означающую блокировку. Важный нюанс: каждый наставник лишь дважды за сезон сможет воспользоваться функцией блокировки.
Теперь, выбирая вокалиста, Полина Гагарина думает еще и о том, кого из коллег «отрезать» от понравившегося ей конкурсанта. Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/Первый канал
Насколько быстро судьи привыкнут к новой опции? Стоит напомнить, что в этом году в «Голосе» в красных креслах два дебютанта - Антон Беляев и Владимир Пресняков. Антон, конечно, знаком с шоу не понаслышке (он, как известно, был полуфиналистом и одним из самых ярких участников второго сезона), однако в роли наставника Беляев дебютирует.
Отчасти для него здесь все в новинку, ну а для Преснякова и подавно. Возможно, они быстрее адаптируются к новым правилам, чем их коллеги, Баста и Полина Гагарина, привыкшие к устоявшемуся за долгие годы регламенту.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Попытка к бегству
Участников шоу ведут на очередное испытание. Фото: канал СТС
Зрителей СТС ждет премьера реалити-шоу «Большой побег», являющегося российской адаптацией корейского проекта The Great Escape, основанного на столь популярных нынче квестах. Все, кто хоть раз имел дело с квестами, знают, насколько это порой непростое испытание для психики. Вот и участникам «Большого побега» предстоит немало понервничать в предлагаемых создателями шоу обстоятельствах - необходимо будет выбираться из дома с привидениями, подпольного казино, зараженной неизвестным вирусом больницы, загадочной школы, генетической лаборатории... На то, чтобы соорудить каждый из таких будоражащих нервы объектов, уходило по две недели.
Проходить испытания, разгадывать загадки, искать ключи и подсказки будет великолепная пятерка, в которую вошли блогер Эльдар Джарахов, телеведущий Владимир Маркони, спортивный блогер Алексей Столяров, актер Магомед Муртазаалиев и ведущий кулинарного шоу «ПроСТО кухня» Александр Белькович.
Кстати, Александр признался, что, помимо основных испытаний, серьезной проблемой стала интенсивность съемок, породившая постоянное чувство голода: «Мы снимались по шестнадцать часов, есть охота! Хорошо, что иногда продукты находились в самих локациях. Например, как-то открываем сейфы: в одном - пицца, в другом - куриные крылышки, в третьем - орешки со сгущенкой... Как же мы радовались!»
- «Голос» С 3 марта по пятницам/21.45
- «Большой побег» 7 марта/20.00
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