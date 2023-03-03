«Голос» и «Большой побег»: что интересного мы увидим в новых шоу

Удар по конкурентам

О том, что записи слепых прослушиваний свежего сезона уже в разгаре, «Телепрограмма» писала в одном из недавних номеров. Но о том, что 11-й сезон ознаменуется появлением нового, практически революционного правила, стало известно буквально накануне премьеры. И благодаря ему конкуренция между наставниками обострится до предела. До драки, надеемся, не дойдет, но конфликты более чем вероятны.

Зрители со стажем удивятся - мол, а что, разве обитатели красных кресел не соперничали друг с другом прежде? Ведь всем хотелось выиграть проект, получить звание «Лучший наставник», переманить в свою команду наиболее яркого вокалиста... Да, так оно и было, но эта борьба всегда шла, скажем так, мирно и тактично, без прямого противодействия друг другу. Отныне все будет гораздо жестче.

Итак, теперь, помимо главной кнопки (той самой, которую жмут при выборе вокалиста во время слепых прослушиваний), кресло каждого члена жюри оборудовано панелью с тремя так называемыми кнопками блокировки. На каждой кнопке - имя коллеги-наставника. Нажав такую кнопку, любой из квартета вокальных педагогов получает возможность закрыть одному из коллег доступ к выступающему в данный момент конкурсанту.

«Стоп» в виде красной дорожки