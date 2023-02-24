Как узнать уровень дохода мужчины, и у кого на планете самые большие «причиндалы»: новый выпуск «Женского стендапа»

«Джессика Альба русского стендапа» Надя Джабраилова поделится мыслями после похода к астрологу: можно ли заказать мужчину у вселенной, и почему раскладной диван напрочь убивает любую романтику.

Карина Мейханаджян даст повод за нее порадоваться, ведь теперь живет одна. Следом Елизавета Варвара Аранова просветит, что никогда не стоит говорить при астматике, а Саша Муратова поделится лайфхаком, как узнать уровень дохода мужчины. Кроме того, Муратова огласит результаты научного исследования о размерах мужского достоинства в разных странах мира. Спойлер: россияне не обрадуются.

В финале Мария Маркова приведет статистику о том, как часто мы материмся, а также расскажет, как бороться с подростковой ложью и победить фобии.

Смотрите новый выпуск шоу «Женский стендап» – 25 февраля в 23:00 на канале ТНТ.