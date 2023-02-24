Как узнать уровень дохода мужчины, и у кого на планете самые большие «причиндалы»: новый выпуск «Женского стендапа»

На канале ТНТ стартовал новый сезон шоу «Женский стендап». Во втором эпизоде самые смешные девушки страны под предводительством Ирины Мягковой поделятся историями о самом «наболевшем», чтобы заставить хохотать представителей обоих полов.
Первой к микрофону выйдет Варвара Щербакова. Она расскажет историю о том, как внезапно не прошла фейсконтроль в ночной клуб, а также порассуждает о том, как в жизни полезно уметь «быковать».
«Меня не пустили в ночной клуб, подруга кричала в лицо охраннику, что я звезда ТНТ», - начнет историю Варвара.
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«Джессика Альба русского стендапа» Надя Джабраилова поделится мыслями после похода к астрологу: можно ли заказать мужчину у вселенной, и почему раскладной диван напрочь убивает любую романтику.
Карина Мейханаджян даст повод за нее порадоваться, ведь теперь живет одна. Следом Елизавета Варвара Аранова просветит, что никогда не стоит говорить при астматике, а Саша Муратова поделится лайфхаком, как узнать уровень дохода мужчины. Кроме того, Муратова огласит результаты научного исследования о размерах мужского достоинства в разных странах мира. Спойлер: россияне не обрадуются.
В финале Мария Маркова приведет статистику о том, как часто мы материмся, а также расскажет, как бороться с подростковой ложью и победить фобии.
Смотрите новый выпуск шоу «Женский стендап» – 25 февраля в 23:00 на канале ТНТ.