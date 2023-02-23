«Перед родами все беременные обязательно посещают нумеролога»: Жанна Бадоева расскажет о жизни в Ханое

В Ханое восемь миллионов жителей, и они постоянно куда-то спешат. Переходить дороги здесь может быть опасно для жизни. У вьетнамцев даже есть пословица: «Если ты выжил в Ханое в час-пик, то выживешь где угодно». Здесь все ездят на мопедах – машины крайне дороги.
В детские сады малышей отдают на полный день с 10 месяцев. Частные садики дорогущие – около 300 долларов за месяц, но чтобы определить туда своего ребенка бесплатно, можно устроиться в садик воспитательницей.
У вьетнамских школьников совсем нет «домашки», и я уже хотела позавидовать этим ребятам, однако не стала. Несколько лет назад во вьетнамских школах запретили бить детей, однако во многих местах этот закон игнорируют.
Поскольку миллионы вьетнамцев встают в 5 утра, к обеду они валятся с ног – у них, как и у испанцев, обязательна сиеста, послеобеденный сон. Они даже придумали легенду о злом боге, который выходит на охоту в обед и забирает на тот свет каждого, кто не спит.
Виды Вьетнама. Фото: Первый канал
При входе в дом обязательно снимать обувь. Хотя я бы не сказала, что в городе как-то особенно чисто. В каждом доме всегда есть алтарь для молитв, он посвящен усопшим. В домах прохладно, полы так вообще ледяные, но местные привычны и не ропщут.
Свадьбы здесь принято проводить с пафосом и размахом, созывая до двух тысяч гостей! Жених с невестой часто даже не знают половины приглашенных. Правда, праздник не длится больше трех часов, а угощают на нем бокалом шампанского да бутербродиком.
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Перед родами все беременные обязательно посещают нумеролога. Чтобы высчитать лучшую дату для рождения счастливого и богатого человека. Некоторые специально договариваются с врачами о времени кесарева, чтобы все сошлось.
У местных пенсионеров очень популярно караоке, они специально откладывают на него, чтобы сходить в клуб и погорланить в микрофон.
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