«Перед родами все беременные обязательно посещают нумеролога»: Жанна Бадоева расскажет о жизни в Ханое

В Ханое восемь миллионов жителей, и они постоянно куда-то спешат. Переходить дороги здесь может быть опасно для жизни. У вьетнамцев даже есть пословица: «Если ты выжил в Ханое в час-пик, то выживешь где угодно». Здесь все ездят на мопедах – машины крайне дороги.

В детские сады малышей отдают на полный день с 10 месяцев. Частные садики дорогущие – около 300 долларов за месяц, но чтобы определить туда своего ребенка бесплатно, можно устроиться в садик воспитательницей.

У вьетнамских школьников совсем нет «домашки», и я уже хотела позавидовать этим ребятам, однако не стала. Несколько лет назад во вьетнамских школах запретили бить детей, однако во многих местах этот закон игнорируют.

Поскольку миллионы вьетнамцев встают в 5 утра, к обеду они валятся с ног – у них, как и у испанцев, обязательна сиеста, послеобеденный сон. Они даже придумали легенду о злом боге, который выходит на охоту в обед и забирает на тот свет каждого, кто не спит.