«Фонограмма никому не нужна»: Буйнов присоединился к судьям вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»

Вечером 24 февраля на канале «Россия 1» покажут четвертый отборочный тур Битвы сезонов вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» Гостем этого выпуска впервые стал певец Александр Буйнов — он открыл съемку передачи своим хитом и присоединился к команде судей. Вместе с сотней экспертов во главе с Сергеем Лазаревым артист принялся выбирать двоих лучших певцов из девяти талантливых конкурсантов.
«Я приятно удивлен и очень рад тому, что есть такой конкурс, где обязательно живое исполнение, живые голоса. Поют все здорово! И это еще раз доказывает, что фонограмма никому и не нужна. Для меня это самый главный критерий! — признался Буйнов. — Меня особо не волнует техника, важнее — насколько человек в образе, и как соответствует его вокальная манера тому, что он исполняет на сцене. И главное — всегда нужно стремиться к первому месту».
«Чем ближе к финалу, тем жарче споры. В битве сезонов градус эмоций очень высокий, — прокомментировал глава судейской сотни Сергей Лазарев. — Да, я зачастую выясняю отношения с членами жюри, потому что, как лидер сотни, я не всегда согласен с мнением тех, кто необоснованно не встает на выступления очевидно талантливых людей».
«Я переживаю за каждого конкурсанта, для меня каждый из них — как родной ребенок, и мне важно помочь ему раскрыться на сцене. Но когда он все делает правильно, а некоторые члены жюри не реагируют, у меня это вызывает вопрос, и я думаю у многих зрителей тоже — почему не встали? В таких ситуациях я эмоционально загораюсь».
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В новом выпуске выступили конкурсанты из Москвы, Сочи, Краснодара, Томска, Калуги и других городов. Все они борются за главный приз — возможность открыть пятый, юбилейный сезон гранд-шоу.
Смотрите Битву сезонов шоу «Ну-ка, все вместе!» — по пятницам в 21:30 на канале «Россия 1».