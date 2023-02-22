«Фонограмма никому не нужна»: Буйнов присоединился к судьям вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»

«Чем ближе к финалу, тем жарче споры. В битве сезонов градус эмоций очень высокий, — прокомментировал глава судейской сотни Сергей Лазарев. — Да, я зачастую выясняю отношения с членами жюри, потому что, как лидер сотни, я не всегда согласен с мнением тех, кто необоснованно не встает на выступления очевидно талантливых людей».

«Я переживаю за каждого конкурсанта, для меня каждый из них — как родной ребенок, и мне важно помочь ему раскрыться на сцене. Но когда он все делает правильно, а некоторые члены жюри не реагируют, у меня это вызывает вопрос, и я думаю у многих зрителей тоже — почему не встали? В таких ситуациях я эмоционально загораюсь».