Судейство по своим правилам: проиграв в шоу «Конфетка», Анатолий Цой пробился в жюри проекта

После поражения во втором выпуске шоу «Конфетка», где популярные звезды переделывают песни авторов из интернета, певец Анатолий Цой записал обращение в адрес канала ТНТ, в котором заявил, что не согласен с результатами судейства передачи, и требует в следующий раз посадить его в жюри, чтобы избежать несправедливых решений в будущем.
Руководство канала услышало артиста, и в новом выпуске шоу, который выйдет в эфир вечером 25 февраля, Анатолий впервые займет место одного из судей. Компанию ему составят комик Азамат Мусагалиев и певица Клава Кока.
«Переделывать и исполнять песню на сцене — это очень крутое ощущение. Но и в качестве жюри мне тоже понравилось! Здесь в тебе играет некий азарт, ты постоянно гадаешь, кто бы мог исполнить ту или иную композицию, переделав ее в своем варианте. И это крайне сложно, потому что авторы программы всегда подбирают очень неожиданных артистов. И это классно, потому что это всегда вызывает шок», — говорит Цой.
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В новом выпуске у него и других членов жюри, а также ведущих и зрителей будет много поводов испытать шок — как от именитых артистов, которые выйдут на сцену, так и от песен, которые они будут превращать в конфетки. Материал для творчества звезд будет обширным: от трио электриков из Тобольска с композицией про девушку-андроида с «руками-дробилками» до love story на льдине и чувашского Сергея Жукова.
Смотрите новый выпуск шоу «Конфетка» — в субботу, 25 февраля, в 21:00 на канале ТНТ.