Соперники по шоу «Ну-ка, все вместе!» сошлись в интеллектуальном баттле в «Сто к одному»

Утром 26 февраля телезрители канала «Россия» смогут снова встретиться с участниками шоу Битвы сезонов вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» Но на этот раз молодым исполнителям предстоит продемонстрировать не музыкальные таланты, а умение быстро мыслить и угадывать ответы, полагаясь на свою интуицию — ведь они станут гостями народной программы «Сто к одному».

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Конкурсанты разделятся на две команды — «Ну-ка, все вместе!» и «Битва сезонов» — и будут соревноваться между собой, отгадывая самые популярные ответы жителей страны на самые разные вопросы. В команде «Ну-ка, все вместе!» во главе с капитаном Ярославом Ольшевским будут играть его коллеги из фолк-группы «Русский праздник» — Лаура Карапетян, Елена Челнокова, Татьяна Таипова, Ирина Титкина. А в «Битве сезонов» — Сергей Павловский, Дарья Храмова, Симона Куприна, Арпи Абкарян и Анфиса Яросиченко из группы Moscow Gospel Team.

«Я знаю эту программу с детства, и оказаться в этой студии мне очень и очень приятно! Капитаном команды я выступал не впервые. Еще с юных лет я нашел в себе лидерские качества, и если за что-то берусь, то всегда стараюсь быть в роли капитана, будь то работа или игра», — говорит участник теле шоу Сергей Павловский.

«В подобном интерактивном формате я участвую впервые! Тут результат зависит не только от уровня подготовки, но и от случая, ведь мышление на ассоциации — это очень внезапный, даже импровизационный способ рассуждения», — отмечает Ярослав Ольшевский.

Смотрите программу «Сто к одному» — по выходным, в 10:10 на канале «Россия».