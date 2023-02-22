Иван Абрамов вспомнил танец с Наталией Орейро: «Думал, дети, наверное, с матерью останутся — так правильнее будет»

Поздно вечером 24 февраля на канале ТНТ выйдет новый выпуск шоу Stand Up, в котором топовые комики делятся личными историями, задают философские вопросы и стебут современные тренды. Задает настроение и объявляет выступающих в передаче ее новый ведущий Алексей Щербаков.

Начнет комедийный вечер Валентин Сидоров с искренним удивлением, как его друзья из регионов за шоколадку и зарплату в 16 тысяч рублей умудряются жить лучше, чем он в Москве, и даже строить себе дачи.

Лев Еременко расскажет историю о том, как ему пришлось «продавать» свою болезнь медикам, чтобы убедить выслать к нему скорую помощь. А Тимур Джанкезов пустится в философские рассуждения о природе происхождения человека и эволюционных процессах, которые иногда, почему-то, игнорируются.

Камиль Зулфугаров на конкретных примерах объяснит, в каких случаях существует дружба между мужчиной и женщиной, а также пожалуется на свою девушку, которая после консультации с тарологом везде начала видеть знаки. Алексей Стахович посвятит монолог вопросам национальной идентичности, в частности, уникальности русского алфавита, который нужно скорее начать использовать на номерных знаках и паролях.