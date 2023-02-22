Иван Абрамов вспомнил танец с Наталией Орейро: «Думал, дети, наверное, с матерью останутся — так правильнее будет»

Поздно вечером 24 февраля на канале ТНТ выйдет новый выпуск шоу Stand Up, в котором топовые комики делятся личными историями, задают философские вопросы и стебут современные тренды. Задает настроение и объявляет выступающих в передаче ее новый ведущий Алексей Щербаков.
Начнет комедийный вечер Валентин Сидоров с искренним удивлением, как его друзья из регионов за шоколадку и зарплату в 16 тысяч рублей умудряются жить лучше, чем он в Москве, и даже строить себе дачи.
Лев Еременко расскажет историю о том, как ему пришлось «продавать» свою болезнь медикам, чтобы убедить выслать к нему скорую помощь. А Тимур Джанкезов пустится в философские рассуждения о природе происхождения человека и эволюционных процессах, которые иногда, почему-то, игнорируются.
Камиль Зулфугаров на конкретных примерах объяснит, в каких случаях существует дружба между мужчиной и женщиной, а также пожалуется на свою девушку, которая после консультации с тарологом везде начала видеть знаки. Алексей Стахович посвятит монолог вопросам национальной идентичности, в частности, уникальности русского алфавита, который нужно скорее начать использовать на номерных знаках и паролях.
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В финале выпуска зрителей ждет пропитанное ностальгией выступление Ивана Абрамова. Старожил проекта вспомнит, как ему в детстве пришлось вынужденно полюбить металл, объяснит, что общего у бабушек-фанатов мыльных опер и футбольных болельщиков, а также расскажет о встрече с кумиром детства — актрисой из «Дикого ангела» Наталией Орейро.
«Самым сложным на съемках с Наталией Орейро было делать вид, что я не охреневаю с происходящего. Она просто потрясающая женщина. Когда мы были в гримерке, я успел ей ручку пожать, обнять, сфоткаться — выжал максимум, пока она спала. Мы потом с ней два раза танцевали медленный танец, во время которого я думал: «Дети, наверное, с матерью останутся — так правильнее будет», — вспоминает Абрамов.
Смотрите новый выпуск шоу Stand Up на ТНТ — в пятницу, 24 февраля, в 23:00.