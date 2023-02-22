Мария Киселева вернется на ТВ с новой телеигрой, где не щадят слабых

Вечером 8 марта на канале СТС состоится премьера телеигры «На выход!» с олимпийской чемпионкой Марией Киселевой - экс-ведущей легендарного шоу «Слабое звено».
«Здорово, что премьеру на СТС запланировали в такой праздничный день. Уверена, что приготовленные нами сюрпризы добавят яркие нотки и эмоции в жизни телезрителей. Но все-таки хочется пожелать, чтобы каждый день были весна и 8 Марта, мужчины говорили комплименты, дарили цветы, а женщина улыбалась и цвела изнутри. Вот это счастье!» - говорит Киселева.
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Интеллект, скорость реакции, смелость и умение рисковать — вот основные качества, необходимые игроку для участия в новом шоу. В студию приходят восемь героев, которые не знают друг друга, но на время становятся одной командой. Их объединяет желание унести домой максимальный денежный приз в 400 тысяч рублей. Но после каждого раунда игроков ждет серьезное испытание — уход слабейшего.
Перед финальным поединком участников останется всего двое, и только они не услышат в свой адрес: «Вы самое слабое звено. На выход!». В финале игры ведущая задаст по пять пар вопросов. Тот, кто даст больше правильных ответов, станет победителем выпуска. Он унесет домой все заработанные командой деньги, а проигравший уйдет ни с чем. Если же игроки финальной битвы ответят правильно на все вопросы, ведущая продолжит сыпать задачками, пока один из финалистов не ошибется.
Не пропустите премьеру шоу «На выход!» - 8 марта в 20:00 на канале СТС.