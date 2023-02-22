Мария Киселева вернется на ТВ с новой телеигрой, где не щадят слабых

Перед финальным поединком участников останется всего двое, и только они не услышат в свой адрес: «Вы самое слабое звено. На выход!». В финале игры ведущая задаст по пять пар вопросов. Тот, кто даст больше правильных ответов, станет победителем выпуска. Он унесет домой все заработанные командой деньги, а проигравший уйдет ни с чем. Если же игроки финальной битвы ответят правильно на все вопросы, ведущая продолжит сыпать задачками, пока один из финалистов не ошибется.

Не пропустите премьеру шоу «На выход!» - 8 марта в 20:00 на канале СТС.