«Возможно, учился академическому вокалу»: победитель первой «Маски» вывел Скорпиона на чистую воду

Шоу «Маска» продолжает удивлять зрителей. И одним из самых загадочных персонажей на проекте является Скорпион, облаченный в черный костюм и не имеющий лица. Многие до сих пор даже не могут понять, мужчина перед ними или женщина. Если же это представитель сильного пола, то он явно владеет контртенором.
Вспомним и подсказки: человек, выбравший этот костюм, рассказал, что с детства ничего не боится и любит шутить. Но юмор у него такой же черный, как он сам. Кто же скрывается под маской загадочного Скорпиона?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужна помощь профессионала. А таковым можно назвать победителя первого сезона шоу «Маска» Анатолия Цоя, который знает о закулисье проекта все. И вот что он думает о личности Скорпиона.
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Анатолий Цой. Фото: личный архив
«Сложно, конечно, предположить со 100% уверенностью, кто может скрываться под маской Скорпиона. В Интернете многие высказывают мнение, что это якобы я… - сказал артист.
На мой взгляд, здесь имеет место быть как женский, так и мужской вокал, но больше я склоняюсь к мужскому, хотя сама концепция, например, песни Higo de la Luna и исполнение вроде как женское — это может многих запутать, поэтому и версий очень много».
По словам Анатолия Цоя, если говорить о мужчинах, то под маской могут скрываться Дима Билан или Димаш Кудайберген.
«Думаю, в любом случае там сильный голос, слышно даже, что хорошо поставленный. Возможно, человек учился академическому вокалу», - резюмировал Анатолий.