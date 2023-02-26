«Возможно, учился академическому вокалу»: победитель первой «Маски» вывел Скорпиона на чистую воду

Шоу «Маска» продолжает удивлять зрителей. И одним из самых загадочных персонажей на проекте является Скорпион, облаченный в черный костюм и не имеющий лица. Многие до сих пор даже не могут понять, мужчина перед ними или женщина. Если же это представитель сильного пола, то он явно владеет контртенором.

Вспомним и подсказки: человек, выбравший этот костюм, рассказал, что с детства ничего не боится и любит шутить. Но юмор у него такой же черный, как он сам. Кто же скрывается под маской загадочного Скорпиона?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужна помощь профессионала. А таковым можно назвать победителя первого сезона шоу «Маска» Анатолия Цоя, который знает о закулисье проекта все. И вот что он думает о личности Скорпиона.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.