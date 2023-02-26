Наталия Гулькина - о любимых питомцах, новых песнях, детях, сбывшихся мечтах и своем свободном сердце

«С такой фамилией только народные песни петь»

- Наталия, вы входите в судейскую сотню вокального конкурса «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1». А какие конкурсы помогли вам поверить в себя?

- Когда мне было 16 лет, я пела в составе вокально-инструментального ансамбля во Дворце пионеров и школьников на Ленинских горах и участвовала в конкурсе патриотической песни к 9 Мая. Пела я песню «Над могильной плитой, под стрелой обелиска». Я так ее прочувствовала, так как дедушка мой воевал и много читала книжек про войну, что начала плакать. Жюри тоже расплакалось, и зрительный зал тоже. И всем стало понятно, что первое место мое.

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Второй очень значимый для меня конкурс случился, когда мне было 19 лет, - это было незадолго до «Миража». Был отборочный тур на лучших исполнителей разных жанров, отобранным вручали премии и памятные подарки. У меня сначала отключился микрофон, потом он все время фонил. Я вышла первой выступать с песней из фильма «Ах, водевиль, водевиль»: «Ах этот вечер, лукавый маг». Но расстроилась из-за микрофона и села в зал.

Но потом члены жюри попросили выступить меня еще раз. Получилось уже без технических накладок. Я пошла и спела - в итоге именно я получила первое место! Я тогда уже вышла замуж и была под фамилией Гулькина, но еще никому не известная. Ведущий был Олег Марусев: увидев меня в списке, он пошутил, что с такой фамилией только народные песни петь. Ну, мы с ним посмеялись. А спустя год, когда я стала известной в «Мираже», Марусев, объявляя меня на концерте, вспомнил: «Ты та самая Гулькина?!»

- Сейчас у музыкантов есть интернет, вокальные телепроекты - путь до аудитории очень короткий. А тогда вы занимались вокалом в джазовой студии, потом вас порекомендовали солисткой в «Мираж», и только после гастролей в 1987 году пришла популярность и к группе, и к вам. Есть ли в этом элемент случайности? Или терпение и труд на первом месте?

- Невозможно понять, от чего это зависит - от удачной песни или выступления на судьбоносном конкурсе. Есть ощущение, что огромное желание, постоянное движение к мечте прошибает стены. У меня сложилось так, что просто удачно зашел альбом («Звезды нас ждут», 1987 год. - Авт.). Сейчас многое решается с помощью денег: можно принести в продюсерский центр немалую сумму, и за раскрутку артиста возьмется команда. В наше время все было по-другому. Песни «Миража» сами собой стали звучать из каждого ларька и автомобиля, популярность пришла молниеносно и неожиданно.

«В «Мираже» все перессорились. А я просто ушла»

- Может ли так все повернуться, что вы получите право на исполнение песен группы «Мираж»? Часто ведь случается так, что люди, став старше и мудрее, мирятся…

- Здесь дело не в мудрости. Они там все перессорились между собой. Я ни с кем из них не ссорилась, просто повернулась и ушла, потому что в коллективе стало невыносимо работать. Одна «оперная певица» (речь о Маргарите Суханкиной. - Авт.) считает, что никто, кроме нее, на эстраде петь не умеет. Композитор и авторы слов (а их там несколько) между собой тоже поругались.

Такая темная история… Хотя в жизни все может быть. Если они, как группа АBBA, решат ради тура на какое-то время собрать первый золотой состав и позовут меня, буду рассматривать коммерческое предложение. А если они к этому не придут, я тоже не сильно расстроюсь. Так как знаю, что с этими людьми общаться очень трудно - примерно как заходить в баню, где 200 или даже 400 градусов жары.

- В 80-е и 90-е у вас было по 40 концертов в месяц - сначала с «Миражом», потом с группой «Звезды». Вижу, что у вас и сейчас гастроли: 23 февраля концерт в Казани, с 25-го тур по Казахстану. Какой репертуар публика просит чаще?