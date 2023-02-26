Наталия Гулькина - о любимых питомцах, новых песнях, детях, сбывшихся мечтах и своем свободном сердце

«С такой фамилией только народные песни петь»
- Наталия, вы входите в судейскую сотню вокального конкурса «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1». А какие конкурсы помогли вам поверить в себя?
- Когда мне было 16 лет, я пела в составе вокально-инструментального ансамбля во Дворце пионеров и школьников на Ленинских горах и участвовала в конкурсе патриотической песни к 9 Мая. Пела я песню «Над могильной плитой, под стрелой обелиска». Я так ее прочувствовала, так как дедушка мой воевал и много читала книжек про войну, что начала плакать. Жюри тоже расплакалось, и зрительный зал тоже. И всем стало понятно, что первое место мое.
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Второй очень значимый для меня конкурс случился, когда мне было 19 лет, - это было незадолго до «Миража». Был отборочный тур на лучших исполнителей разных жанров, отобранным вручали премии и памятные подарки. У меня сначала отключился микрофон, потом он все время фонил. Я вышла первой выступать с песней из фильма «Ах, водевиль, водевиль»: «Ах этот вечер, лукавый маг». Но расстроилась из-за микрофона и села в зал.
Но потом члены жюри попросили выступить меня еще раз. Получилось уже без технических накладок. Я пошла и спела - в итоге именно я получила первое место! Я тогда уже вышла замуж и была под фамилией Гулькина, но еще никому не известная. Ведущий был Олег Марусев: увидев меня в списке, он пошутил, что с такой фамилией только народные песни петь. Ну, мы с ним посмеялись. А спустя год, когда я стала известной в «Мираже», Марусев, объявляя меня на концерте, вспомнил: «Ты та самая Гулькина?!»
- Сейчас у музыкантов есть интернет, вокальные телепроекты - путь до аудитории очень короткий. А тогда вы занимались вокалом в джазовой студии, потом вас порекомендовали солисткой в «Мираж», и только после гастролей в 1987 году пришла популярность и к группе, и к вам. Есть ли в этом элемент случайности? Или терпение и труд на первом месте?
- Невозможно понять, от чего это зависит - от удачной песни или выступления на судьбоносном конкурсе. Есть ощущение, что огромное желание, постоянное движение к мечте прошибает стены. У меня сложилось так, что просто удачно зашел альбом («Звезды нас ждут», 1987 год. - Авт.). Сейчас многое решается с помощью денег: можно принести в продюсерский центр немалую сумму, и за раскрутку артиста возьмется команда. В наше время все было по-другому. Песни «Миража» сами собой стали звучать из каждого ларька и автомобиля, популярность пришла молниеносно и неожиданно.
«В «Мираже» все перессорились. А я просто ушла»
- Может ли так все повернуться, что вы получите право на исполнение песен группы «Мираж»? Часто ведь случается так, что люди, став старше и мудрее, мирятся…
- Здесь дело не в мудрости. Они там все перессорились между собой. Я ни с кем из них не ссорилась, просто повернулась и ушла, потому что в коллективе стало невыносимо работать. Одна «оперная певица» (речь о Маргарите Суханкиной. - Авт.) считает, что никто, кроме нее, на эстраде петь не умеет. Композитор и авторы слов (а их там несколько) между собой тоже поругались.
Такая темная история… Хотя в жизни все может быть. Если они, как группа АBBA, решат ради тура на какое-то время собрать первый золотой состав и позовут меня, буду рассматривать коммерческое предложение. А если они к этому не придут, я тоже не сильно расстроюсь. Так как знаю, что с этими людьми общаться очень трудно - примерно как заходить в баню, где 200 или даже 400 градусов жары.
- В 80-е и 90-е у вас было по 40 концертов в месяц - сначала с «Миражом», потом с группой «Звезды». Вижу, что у вас и сейчас гастроли: 23 февраля концерт в Казани, с 25-го тур по Казахстану. Какой репертуар публика просит чаще?
Гулькина стала одним из главных символов эстрады 80 - 90-х. Фото: Persona Stars
- У меня обалденная программа, прекрасное шоу, великолепный балет - танцевальный коллектив «Звезды», сценография, декорации, костюмы. Получается музыкальный спектакль с большим репертуаром. У людей нет желания что-то просить. Когда выходишь на бис, могут крикнуть «Музыка нас связала!». Я людям объясняю корректно, что не исполняю песни «Миража». Могу напеть акапельно, чтобы зрители сами подхватили и исполнили.
- Сейчас вы чаще пишете себе сами или покупаете песни?
- Я очень много песен пишу сама. А недавно купила готовые, так как мне понравилось то, что я услышала, очень красивый текст. В этом плане у меня нет никакого четкого правила - как пишу сама, так и покупаю.
«Стас Садальский - добрый, теплый и открытый»
- В спецпроекте шоу «Ну-ка, все вместе!» участвуют сильные исполнители предыдущих сезонов. Был у вас свой любимчик, с кем хотелось бы спеть дуэтом?
В шоу «Ну-ка, все вместе!» Наталия (вторая слева в верхнем ряду) наставляет молодых артистов. Фото: канал «Россия 1»
- Мне очень нравятся многие конкурсанты этого проекта, со многими я познакомилась на съемках шоу, так как победители сезонов часто сидят с нами вместе в жюри. В целом не могу выделить фаворита, спела бы со всеми, за кого я «вставала» и кому подпевала, все они мои фавориты.
А в «Битве сезонов» собрались сильнейшие конкурсанты, идет музыкальная битва века! Я ценю в первую очередь голос конкурсанта, на втором плане - подача. Очень важно артисту найти свою изюминку, чтобы его ни с кем не сравнивали. Но голос стоит для меня на первом месте, а артистичность добавляет шарма.
- В клипе на песню «Я просто женщина» у вас неожиданный партнер - актер Стас Садальский. Почему пригласили именно его?
- Мы с ним много лет в хороших отношениях. Хотя поначалу я не понимала его резких высказываний, своеобразной сатиры и сарказма. Так как я человек сентиментальный и все принимаю близко к сердцу, то старалась держаться от него подальше - не хотелось попадаться на его злой язычок. Потом так сложилось, что мы встретились на нескольких мероприятиях, пообщались, и я увидела, что за скандальной маской скрывается добрый, теплый, открытый человек.
Стас ценит и уважает талантливых людей, потому что он сам талантливый. Мы сдружились после одного концерта. На 9 Мая я выступала у нашего общего друга (он стал режиссером клипа) Михаила Комлева с песней «Журавли». Стас подошел после концерта и сказал, что потрясен моим исполнением, у людей были слезы на глазах. И я почувствовала нотки уважения в свой адрес. Когда мы с Мишей сели за сценарий клипа, то одновременно озвучили имя кандидата на главную роль: «А может быть, Стаса?»
- Вы окончили ГИТИС. А какие профессии выбрали ваши сын и дочь, чем занимаются?
Дочь певицы Яна занимается дизайном одежды. Фото: личный архив
- Дети не пошли по моим стопам. Но они у меня очень творческие. Яна занимается дизайнерской коллекцией одежды, которую будет представлять в Москве и Питере. Сын у меня потрясающий фотограф - Алексей работал в различных журналах, собираемся сделать выставку его работ. Он прекрасно играет на пианино, сочиняет музыку - пока для себя.
Сын Алексей тоже сочиняет песни - пока для себя. Фото: личный архив
- Кто сейчас ваш надежный тыл? Как проводите время вне работы?
- Скажем так: мое сердце свободно! Мой дом - моя крепость. Здесь отдыхаю, люблю смотреть хорошее кино и вкусно готовить, заниматься творчеством. И, конечно, проводить время с моими любимыми пушистиками - котами.
- Сколько у вас сейчас котов и кошек дома?
Семья певицы практикует пушистикотерапию: погладил котика - и стресса как не бывало. Фото: личный архив
- У меня 11 кошек. 7 - из приютов. Они все потрясающие. Я их обожаю, и они меня обожают. Есть такой миф: если в квартире животное, то это непременный запах, грязь... У нас не так! У меня везде чистота и никаких запахов! Кошки действуют на человека терапевтически, благоприятно влияют на настроение. Я стараюсь помогать животным: по возможности перевожу деньги в приюты, отвожу корм, игрушки. Часто подбирала бездомных котов на улице, потом несла в ветклинику, после чего их пристраивала - до сих пор меня благодарят хозяева этих питомцев.
- Выглядите вы замечательно. Как омолаживаетесь, какие процедуры любите?
- Спасибо за комплимент! Но годы берут свое, несмотря на то что я очень сильно сопротивляюсь. Совет: алкоголь, сигареты и прочие неполезные вещи нужно свести к минимуму. Ничего, кроме вреда для здоровья и внешности, они не принесут. А еще стоит подкорректировать свое питание. Я ем много овощей, отказалась от мучного и сладкого, не ем мясо, колбасу и все, что вредно.
Уже 12 лет не ем свинину, 5 лет не ем красное мясо, иногда позволяю себе индейку. У косметолога я делаю только ботокс в височную область, чтобы около глаз не скапливались мелкие морщины. Однажды я сделала ботокс в лоб, и мои брови поднялись так, что лицо сильно изменилось. С тех пор лоб и другие зоны лица я не трогаю.
- «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов»
- Пятница/21.30