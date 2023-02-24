Что покажут в финале шоу «Голос. Дети-10»

Обаятельная белокурая саратовчанка заразилась музыкой после похода с родителями на скрипичный концерт. Упросила родителей пойти в музыкальную школу и с тех пор не расстается с микрофоном. Аня отлично готовит, воспитывает кота и говорит, что может «хлопнуть дверью», если ей что-то не понравится.

Возможно, стойкий характер в финале как раз и пригодится, потому что в репертуаре девочки и народные песни, и мюзиклы, и советская песня, и даже романсы - все то, что может обеспечить хорошую фору перед соперниками.

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Иван Рогунов (12 лет, Щелково)