Что покажут в финале шоу «Голос. Дети-10»

Определенно одна из главных звезд юбилейного сезона. Ваню называют Дон Кихотом из Щелково, потому что у него большое сердце - парень спас от верной гибели несколько несчастных животных, взяв к себе домой. Теперь у него настоящий контактный зоопарк: три собаки, две кошки, рыбки и… куры. А еще парень растит дома личи, ананас и лимон.

Вокалист влетел в проект с хитом Элтона Джона Can You Feel The Love Tonight и очаровал наставников. Выйдя в финал, скромно признался, что не ожидал такого поворота. Но благородство на заключительном этапе наверняка припрячет: несмотря на легкие проблемы с дикцией, юный артист способен выдать взрослое и качественное выступление.

Команда МакSим

Марианна Айрапетянц (13 лет, Москва)