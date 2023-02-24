Что покажут в финале шоу «Голос. Дети-10»

Пока идут съемки слепых прослушиваний шоу «Голос-11», в прямом эфире завершится десятый сезон детского «Голоса». «Телепрограмма» дает расклад по финалистам - самым стойким и удачливым артистам, которые поборются за победу*.
Команда Басты
Анна Доровская (13 лет, Саратов)
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/Первый канал
Обаятельная белокурая саратовчанка заразилась музыкой после похода с родителями на скрипичный концерт. Упросила родителей пойти в музыкальную школу и с тех пор не расстается с микрофоном. Аня отлично готовит, воспитывает кота и говорит, что может «хлопнуть дверью», если ей что-то не понравится.
Возможно, стойкий характер в финале как раз и пригодится, потому что в репертуаре девочки и народные песни, и мюзиклы, и советская песня, и даже романсы - все то, что может обеспечить хорошую фору перед соперниками.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Иван Рогунов (12 лет, Щелково)
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/Первый канал
Определенно одна из главных звезд юбилейного сезона. Ваню называют Дон Кихотом из Щелково, потому что у него большое сердце - парень спас от верной гибели несколько несчастных животных, взяв к себе домой. Теперь у него настоящий контактный зоопарк: три собаки, две кошки, рыбки и… куры. А еще парень растит дома личи, ананас и лимон.
Вокалист влетел в проект с хитом Элтона Джона Can You Feel The Love Tonight и очаровал наставников. Выйдя в финал, скромно признался, что не ожидал такого поворота. Но благородство на заключительном этапе наверняка припрячет: несмотря на легкие проблемы с дикцией, юный артист способен выдать взрослое и качественное выступление.
Команда МакSим
Марианна Айрапетянц (13 лет, Москва)
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/Первый канал
Крайне артистичная и яркая девушка. Потенциальный победитель. Старается развиваться всесторонне, поэтому кроме вокала увлекается танцами и актерским мастерством (что в финале, безусловно, можно считать за козыри). Марианна отлично владеет голосом - музыкальный бог наградил ее слегка сипловатым, очаровательным «джазовым» вокалом, но вот с самообладанием могут возникнуть трудности - она сама называет себя «слегка нервной». Сможет ли МакSим передать уверенность подопечной, снять с нее оковы стресса и правильно настроить на финал - покажет прямой эфир.
Лев Смирнов (10 лет, Ижевск)
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/Первый канал
Что за тигр этот Лев? Харизматичный, пластичный, подвижный и невероятно позитивный блондин с первого выступления покорил аудиторию искрящейся непосредственностью. Может и хиты «Рондо» петь, и песни группы «Пицца». Сразу после того, как попал в проект, заверил, что нацелен на финал. И вот он в нем - кстати, самый юный участник. Прекрасно чувствует сцену, работает с публикой и легко может претендовать на победу. Вопрос только в том, удастся ли МакSим - наставнице-дебютантке, подобрать правильный репертуар для парня, у которого море желания, но пока еще не полный арсенал средств для реализации собственного таланта.
Команда Егора Крида
Денис Макаров (12 лет, Нижний Новгород)
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/Первый канал
Денис мог бы запросто сыграть главного героя сериала «Патриот»...в детстве, например. Он учится в гвардейском, то есть кадетском, классе нижегородской школы, профессионально занимается плаванием (и даже выигрывает соревнования), отлично учится, рисует и убежден, что «Родина - это очень важно».
Четкий парень. Вокалист ждал в наставниках Григория Лепса, но попал в Егору Криду. Возможно, к лучшему. Денис подкупает эмоциональностью и честностью, блестяще тянет высокие ноты и при отсутствии осечек и волнения запросто может занять первое или второе место в юбилейном сезоне шоу.
Милана Пономаренко (13 лет, Москва)
Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ/Первый канал
Очень взрослая, как кажется, и колоритная артистка обожает зимние виды спорта, стихи и творчество Пелагеи. Поэтому для слепых прослушиваний подготовила фолк-композицию «Птиченька» группы «Зверобой». Но самой известной народницы «Голоса» в юбилейном сезоне детской версии шоу не оказалось, и теперь под руководством пензенского рэпера Милана двигается к победе.
Пока Егор дает ей крайне современный и молодежный репертуар (Эрика Лундомоен и проч.), есть ощущение, что девушка чувствует себя не совсем в своей тарелке. Но, что важнее, публика может не принять песни, которые уважает Крид. Впрочем, прямой эфир финала расставит все точки над i. Кто знает, может это и есть выигрышная стратегия? Победителей, как известно, не судят.
* В момент подписания номера в печать в прямом эфире Первого стартовал дополнительный этап проекта - так называемый «спасительный раунд»; в нем еще шестеро хорошо проявивших себя, но вылетевших во время «нокаутов» ребят получат шанс попасть в финал (из шестерых счастливые путевки получат только трое - от каждой команды по участнику).
«Голос. Дети»
22 февраля/21.45