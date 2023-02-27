Участковый из «Реальных пацанов» и баламутка из Comedy Woman отправились голодать в Африку

Teleprogramma.pro эксклюзивно узнала имена еще двоих участников шоу ТНТ «Новые звезды в Африке». Вместе с Виталием Гогунским и Эвелиной Бледанс в голодный лагерь в ЮАР заехали актеры Игорь Ознобихин («Реальные пацаны») и Наталия Медведева (Comedy Woman).

Напомним, в этом шоу звезды будут зарабатывать в испытаниях монеты, которые потом смогут потратить на еду или предметы быта.

Однако решение о покупке придется принимать коллективно, что обещает игре дополнительную перчинку. В каждом выпуске кто-то из звезд будет покидать лагерь по итогу голосования на вылет. Победит самый стойкий, сумеющий заставить остальных участников играть по его правилам.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Премьера передачи состоится этой весной на канале ТНТ.