«Настоящий волшебник»: Николай Басков подарил участникам шоу «Конфетка» 300 тысяч рублей, как и обещал в эфире

В прошлом выпуске музыкального шоу «Конфетка» на канале ТНТ принял участие певец Николай Басков. «Золотой голос России» исполнил композицию «Мечта» двух молодых исполнителей из города Кирова. Парни были шокированы мощной переделкой своего трека в оперной манере, но еще больше — словами Баскова, пообещавшего им 300 тысяч рублей вне зависимости от того, одержат они победу в шоу или нет (победитель каждого выпуска передачи получает приз в размере 300 тысяч рублей).

Так вот, после съемок артист сдержал свое слово и подарил начинающим музыкантам обещанную сумму, хотя победителями выпуска они так и не стали!

«Я хочу сказать, что Николай Басков не только шикарный вокалист с мировым именем, но и человек своего слова. Помимо того, он еще и настоящий волшебник, который исполняет мечты! — говорит один из участников дуэта Виталий Цепелев. — Программа «Конфетка», действительно изменила мою жизнь. Пообщавшись лично с Николаем Басковым, зарядившись его энергией, понимаешь, что нет ничего невозможного. Он подарил нам не только 300 тысяч и настоящий шедевр, он подарил бешеную мотивацию и желание развиваться».

Молодые люди разделили деньги пополам и сейчас работают над новым музыкальным материалом.