«Секреты здоровья»: ТВ-3 запускает медицинский тележурнал

Популярный блогер и звездный доктор Екатерина Юрьева стала ведущей медицинского тележурнала канала ТВ-3 «Секреты здоровья». Вместе с обаятельной ведущей Анной Демидович они расскажут, как сделать так, чтобы температура всегда равнялась 36,6 °С.

В каждом выпуске зрителей ждет волнующая тема о здоровье для всей семьи. Например, как коллективно пережить грипп, не заразившись им по цепочке. А еще в нескольких рубриках дадут рекомендации мамам по уходу за детьми, ответят на самые популярные вопросы пациентов и откроют секрет, как самостоятельно поддерживать самочувствие в норме, уделяя этому всего 15 минут в день.