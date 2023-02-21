Белькович, Джарахов, Маркони и компания спасаются от зомби в новом шоу СТС

Вечером 7 марта на канале СТС состоится премьера приключенческого реалити «Большой побег» — российской адаптации корейского квест-шоу The Great Escape. Разгадывать загадки и искать подсказки в самых необычных локациях предстоит команде из пяти постоянных участников: музыканта и блогера Эльдара Джарахова, телеведущего Владимира Маркони, спортивного блогера Алексея Столярова, ведущего кулинарного шоу «ПроСТО кухня» Александра Бельковича и актера Магомеда Муртазаалиева.
«Люблю вписываться в интересные проекты и очень люблю квесты. Когда они только появились, мы с друзьями постоянно ходили. Правда, теперь не уверен. Все, что могли предложить квесты, даже рядом не стоит с тем, что происходило в этом проекте», — говорит восторженный Джарахов.
По словам блогера, самое страшное в шоу — неизвестность, ведь участники даже не догадывались, где им предстоит сниматься, и отправлялись на испытания с закрытыми глазами.
А для Александра Бельковича главной проверкой на смелость стали ходячие мертвецы.
«Встреча с зомби была страшной! Я потом думал: неужели все будут такие? Тогда я решил, что жесть началась и так будет всегда», — признается телеповар.
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Участникам предстояло выбираться из дома с привидениями, подпольного казино, подземелья зараженной неизвестным вирусом больницы, загадочной школы, генетической лаборатории. Съемки проходили три месяца в Москве и Подмосковье в локациях заброшенной больницы 1915 года, парковки «Сколково», подвала винзавода, НИИ и других местах. Каждый объект готовили две недели, а перед съемками тестировали со статистами.
«Подготовка и проработка всех испытаний впечатляют, — отмечает Владимир Маркони. — Вспоминается секретная больница, где произошла какая-то биологическая катастрофа, из-за чего появились люди, которые собираются через свой рык сожрать твои мозги. От этого, конечно, не по себе. Понимаешь, что все настолько реалистично, что весь скепсис испаряется, и ты отдаешься этому приключению и страху».
Робот с камерой, замки с картами, правдоподобные муляжи тел, пол с секретом, мумии, кинопаутина, доска Уиджи, фишкомет, саркофаги, мебель с кровоподтеками и другой устрашающий реквизит ждет участников и зрителей в новом шоу.
«Интересная штука: пятерых неизвестных друг другу людей, разных возрастов, религий, взглядов, деятельностей, взяли, соединили и сказали: «Идите мучиться вместе!» — шутит Магомед Муртазаалиев. — Но мы быстро сплотились, прощали друг другу ошибки, смеялись над несмешными шутками, шли на уступки. Так что шоу подарило мне друзей».
Не пропустите премьеру реалити-шоу «Большой побег» — 7 марта в 20:00 на канале СТС.