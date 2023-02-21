Белькович, Джарахов, Маркони и компания спасаются от зомби в новом шоу СТС

Вечером 7 марта на канале СТС состоится премьера приключенческого реалити «Большой побег» — российской адаптации корейского квест-шоу The Great Escape. Разгадывать загадки и искать подсказки в самых необычных локациях предстоит команде из пяти постоянных участников: музыканта и блогера Эльдара Джарахова, телеведущего Владимира Маркони, спортивного блогера Алексея Столярова, ведущего кулинарного шоу «ПроСТО кухня» Александра Бельковича и актера Магомеда Муртазаалиева.

«Люблю вписываться в интересные проекты и очень люблю квесты. Когда они только появились, мы с друзьями постоянно ходили. Правда, теперь не уверен. Все, что могли предложить квесты, даже рядом не стоит с тем, что происходило в этом проекте», — говорит восторженный Джарахов.

По словам блогера, самое страшное в шоу — неизвестность, ведь участники даже не догадывались, где им предстоит сниматься, и отправлялись на испытания с закрытыми глазами.

А для Александра Бельковича главной проверкой на смелость стали ходячие мертвецы.

«Встреча с зомби была страшной! Я потом думал: неужели все будут такие? Тогда я решил, что жесть началась и так будет всегда», — признается телеповар.

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