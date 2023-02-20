Вадим Казаченко о своем персонаже Дикобразе в шоу «Маска»: «Я был нарочито неловким»

Не успел новый сезон шоу «Маска» набрать обороты, как в нем уже появились разоблаченные персонажи. Так, первым из гонки выбыл обаятельный Дикобраз, под иголками которого скрывался певец Вадим Казаченко. Как признался артист, зверек – полная его противоположность. А сам Вадим совсем не колючий, чего не скажешь о его «обмундировании».
По словам певца, он более-менее приспособился дышать в своем костюме. А вот с обзором возникали большие проблемы. Вадим практически ничего не видел, за исключением маленького кусочка сцены.
«Стоило чуть шагнуть в сторону, и я терял возможность ориентироваться, уже не понимал, где право, где лево, - отметил Вадим Казаченко. - У Дикобраза получилась очень тяжелая голова, и при каждом движении она так и норовила съехать куда-то вперед. В итоге костюмеры придумали дополнительно пристегивать ее сзади».
Какую-то трогательность и милоту, по мнению автора этих строк, Дикобразу придавал один красный светящийся глаз. На ум почему-то приходили слова Фрекен Бок о Карлсоне: «Милый, милый». А глаз его светился не без помощи одного механизма.
Оказывается, внутри головы зверька находились проводки и кнопочка, чтобы включать и выключать лампочку.
По словам Вадима Казаченко, конечно, любому артисту будет некомфортно в подобном костюме, поскольку это большая физическая нагрузка. Но певец признался, что принял правила игры, а значит, был готов терпеть и любые неудобства.
«Я не пытался быть элегантным»
- Легко ли согласились на роль Дикобраза? От чего пришлось отказаться ради «Маски»? – спросила Teleprogramma.pro артиста.
- Конечно, пришлось поменять свои рабочие планы, отказаться от каких-то выступлений. Но мне было интересно принять участие в «Маске», поэтому я скорректировал свой график.
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Вадим Казаченко в шоу «Маска». Фото: телеканал НТВ
- Чем боялись выдать себя и что больше всего пришлось менять?
- Конечно же, голос, а в остальном особо ничего не менял. В любом костюме у человека автоматически меняется походка, ну никак ты в нем не сможешь двигаться, как обычно. Единственное, я не пытался быть элегантным и даже, наоборот, был нарочито неловким.
Интересно, что Вадим Казаченко так ничем себя и не выдал. Филипп Киркоров принял его за Владимира Винокура, Валерия - за Ефима Шифрина, а Регина Тодоренко - за Сергея Бурунова. Но никто из звездного жюри так и не назвал правильное имя.