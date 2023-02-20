Вадим Казаченко о своем персонаже Дикобразе в шоу «Маска»: «Я был нарочито неловким»

Не успел новый сезон шоу «Маска» набрать обороты, как в нем уже появились разоблаченные персонажи. Так, первым из гонки выбыл обаятельный Дикобраз, под иголками которого скрывался певец Вадим Казаченко. Как признался артист, зверек – полная его противоположность. А сам Вадим совсем не колючий, чего не скажешь о его «обмундировании».

По словам певца, он более-менее приспособился дышать в своем костюме. А вот с обзором возникали большие проблемы. Вадим практически ничего не видел, за исключением маленького кусочка сцены.

«Стоило чуть шагнуть в сторону, и я терял возможность ориентироваться, уже не понимал, где право, где лево, - отметил Вадим Казаченко. - У Дикобраза получилась очень тяжелая голова, и при каждом движении она так и норовила съехать куда-то вперед. В итоге костюмеры придумали дополнительно пристегивать ее сзади».

Какую-то трогательность и милоту, по мнению автора этих строк, Дикобразу придавал один красный светящийся глаз. На ум почему-то приходили слова Фрекен Бок о Карлсоне: «Милый, милый». А глаз его светился не без помощи одного механизма.

Оказывается, внутри головы зверька находились проводки и кнопочка, чтобы включать и выключать лампочку.

По словам Вадима Казаченко, конечно, любому артисту будет некомфортно в подобном костюме, поскольку это большая физическая нагрузка. Но певец признался, что принял правила игры, а значит, был готов терпеть и любые неудобства.