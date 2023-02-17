Эвелина Бледанс отправилась в Африку за острыми ощущениями

Названа еще одна звезда-участник шоу «Новые звезды в Африке» — Эвелина Бледанс. На фотографиях с места съемок в ЮАР видно, что 53-летняя актриса и телеведущая находится в прекрасной физической форме и даже посреди дикой природы выглядит великолепно.

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Напомним, в проекте «Новые звезды в Африке» ожидаются жесткие правила игры. Знаменитости, которых поселили в лагере посреди саванны, вообще остались без еды. Даже обычную крупу им приходится зарабатывать в испытаниях. Выигрышные монеты звезды могут потратить не только на пищу, но и на предметы первой необходимости или утварь. По словам продюсеров шоу, в этом также скрывается интрига — ведь участникам придется договариваться о том, как тратить выигрыш.