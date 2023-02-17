«Я как будто в космосе, но только в грязи»: ведущий Первого канала оценил интересные места КМВ

Тревел-шоу «Жизнь своих» побывало в Кавказских Минеральных Водах: Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Георгиевском округе.
Первый съемочный день начался в четыре часа утра — чтобы встретить рассвет на самой высокой из местных гор.
«Взбираться на Бештау в темноте оказалось делом сложным, тем более что приходилось нести все необходимое оборудование (камеры, осветительные приборы, квадрокоптеры). Помимо этого, я прихватил два увесистых пакета с провизией, чтобы позавтракать на вершине. Восхождение было трудным, но оно того стоило, — делится телепутешественник Евгений Кривцов.
От кавээнщика, чемпиона высшей лиги Михаила Беляева он узнал, что туристов местные называют «кефирниками», а еще ведущий Первого канала принял грязевые процедуры и искупался в знаменитых «Бесстыжих ваннах».
«Я как будто в космосе, но только я в грязи, и, как ни странно, это очень приятно», - поделился он.
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Евгений также посетил занятия по балансировке камней в национальном парке Кисловодска и взял мастер-класс по этому виду самого настоящего искусства у Виталия Сапожникова, полетал на воздушном шаре и получил титул «Графа Ессентукского».
Также в ближайшем выпуске программы «Жизнь своих» зрителям расскажут секреты изготовления кисловодского фарфора, покажут шубный рынок в Пятигорске и казачий быт в станице Горячеводской.
Смотрите шоу «Жизнь своих» 19 февраля в 10:15 на Первом канале.